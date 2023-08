Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maxim Hartman haalt uit naar Vandaag Inside: ‘Voor zeer dom publiek’

Maxim Hartman blijkt niet bepaald te spreken over de mannen van Vandaag Inside. Integendeel, hij haalt nogal naar de VI-heren uit. En vooral Johan Derksen krijgt van Hartman een sneer. Volgens Hartman verschillen hij en de VI-gezichten nogal qua aanpak. Hartman vindt zijn eigen werkwijze namelijk een stuk intelligenter.

Hartman was gisteren te gast in het radioprogramma De Perstribune op Radio 1. Waar hij het programma van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp „verschrikkelijk” noemde „Het is nog erger geworden dan ik had gedroomd. Het is alleen maar populistische, aards-conservatieve, aanzetten tot haat. Met wanstaltige meningen voor een zeer dom publiek.”

Maxim Hartman haalt uit naar Vandaag Inside

Presentatrice Margreet Reijntjes bevraagt Hartman daarna kritisch. Ze haalt namelijk aan dat Hartman ook een controversiële werkwijze heeft op televisie. „Waarin verschilt jouw stijl?” En daar heeft Hartman een antwoord op: „Omdat ik slim ben”, reageert hij. „Zij doen alleen maar wat de domme massa wil.” Reijntjes vraagt daarop door: „Want waaruit blijkt jouw slimheid?” Hartman wil dat uitleggen aan de hand van de aanpak van de VI-heren, maar daar gaat Reijntjes niet in mee. „Ik wil het liever vanuit jou.” Volgens Hartman is hij „oprecht” origineel. Reijntjes moet een beetje lachen. „Daar kun je om lachen, maar dat is echt zo. Ik ben altijd oprecht, ik ben honderd procent origineel, ik doe nooit iemand na. En ik zoek niet naar bevestiging en zeker niet van domme mensen. En dat is wat zij doen en dat vind ik zeer kwalijk.”

Daarna noemt Hartman dat het aftreden van D66’er Sigrid Kaag mede te danken is aan Johan Derksen. Derksen haalde in Vandaag Inside regelmatig uit naar Kaag en schroomde niet om haar voor alles en nog wat uit te maken. „Avond na avond heeft hij zitten kloten en lopen haten. En dan kun je wel zeggen: ‘Neem Johan Derksen met een korreltje zout’. Ik vond Johan Derksen hartstikke leuk vroeger. Maar hij is steeds erger geworden. Hij beseft zich niet wat zijn verantwoordelijkheid is.”

Beledigen

Maar Reijntjes benadrukt dat Hartman ook behoorlijk bot uit de hoek kan komen. Ze haalt een aantal ongecensureerde uitspraken van hem aan zoals: „Dat mensen lelijk zijn” of „teringhonden”. „Waarom is dit dan intelligent?”, vraagt de presentatrice. „Als het grof is, is het niet per definitie dom. Het gaat erom wat het standpunt is dat eronder ligt.” Hartman benadrukt dat Reijntjes niet de context uitlegt van zijn woordkeuze. Die volgens hem waarschijnlijk „100 procent terecht” is geweest. „Ik zeg nooit teringhond tegen iemand die dat niet is.”

Reijntjes hamert op het feit dat dat Hartman zijn mening is. „Wat ik vind is voor mij de waarheid”, reageert Hartman erop. Maar volgens Reijntjes geldt dat ook voor de heren van Vandaag Inside. Volgens Hartman heeft Derksen in het verleden slimme dingen gezegd en is hij niet tegen het feit dat Derksen grove of beledigende woorden gebruikt. „Mensen moeten beledigd worden.” Daarmee worden mensen volgens hem gecorrigeerd. „Corrigeer jij Nikki Tutorials door te zeggen dat ze lijkt op een Poolse prostituee?”, reageert Reijntjes daarop. „Ik zeg niet dat zij een Poolse hoer is. Maar ik vind de manier van make-up en als je dat gaat promoten bij vrouwen, mannen of kinderen, vind ik echt dat je verkeerd bezig bent.”

Aanschuiven bij VI-heren?

Er wordt Hartman uiteindelijk gevraagd of hij niet eens zou moeten aanschuiven bij de heren van VI. „Dat durven ze niet. Ik maak gehakt van ze.” Hij zegt dat hij ooit bij een programma van Genee aanschoof en dat de VI-presentator bijna moest huilen. Overigens begint vanavond een nieuw seizoen van Vandaag Inside en het zou zomaar kunnen dat de woorden van Hartman aan de VI-tafel nog even besproken worden.

Niet alleen de mannen van VI komen voorbij in het gesprek. Ook aanvaringen tussen Hartman en Olcay Gulsen en Aaf Brandt Corstius komen ter sprake. En Hartman spreekt uit dat hij liever niet heeft dat mensen hem beledigen. „Dan moet hij of zij weten dat er maar één de facking baas is en dat ben ik. Niemand gaat mij beledigen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.