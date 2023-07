Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers lyrisch over ‘meesterinterviewer’ Theo Maassen in Zomergasten: ‘Wat een verademing’

Gisteravond was de aftrap van het nieuwe seizoen van Zomergasten. Theo Maassen maakt daarin zijn debuut als presentator van het VPRO-programma. De cabaretier neemt het stokje over van Janine Abbring. Met de eerste gast, kosmoloog Thomas Hertog, werden niet de makkelijkste onderwerpen aangesneden. Maar Maassen doet het bijzonder verdienstelijk, vinden kijkers. „Nu al ongekroond de beste Zomergasten-interviewer ooit.”

493.000 kijkers kropen gisteravond voor de buis voor de eerste aflevering van een nieuw seizoen Zomergasten. Maassen scoort met de eerste aflevering iets minder goed dan zijn voorganger deed met de eerste aflevering van het vorige seizoen. Naar de seizoensopener met Humberto Tan als gast keken toen 526.000 mensen. Maassen praat de komende weken nog met schrijfster Bibi Dumon Tak, oud-Kamervoorzitter Khadija Arib, cartoonist Kamagurka en choreograaf Alida Dors.

Kosmoloog Thomas Hertog in Zomergasten

Eerste gast Hertog is een Vlaams kosmoloog en hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven. Maassen is benieuwd of kosmoloog worden iets was waar hij als jongen al van droomde. Hoewel Hertog als kind al zonnetjes tekende, wist hij later pas precies wat het beroep inhield. „Eigenlijk pas toen ik Stephen Hawkins ontmoette. Ik was natuurlijk wel geïnteresseerd in die grote filosofische vragen.”

Als beste student van zijn lichting mocht Hertog promoveren bij de wereldberoemde natuurkundige Stephen Hawking. Samen bogen ze zich over de vraag waarom uit de oerknal een heelal vol leven ontstond. „Dat is de overkoepelende vraag die ons twintig jaar bezig gehouden heeft”, legt hij uit. „Het was de vraag die Hawking poneerde toen ik hem ontmoette. Een eeuwenoude vraag, maar de aard van een oerknal staat nu centraal in de kosmologie. Het is uiteindelijk echt een raadsel.”

Een „wonder en een fantastisch boeiende interessante puzzel”, noemt hij ons bestaan. Hij vertelt dat er meerdere factoren voor hebben gezorgd dat er leven kon ontstaan. „De lijst is lang. Een belangrijke factor is bijvoorbeeld de mysterieuze donkere energie die de ruimte vult. Die drijft de expansie van het heelal aan. Als die donkere energie net een klein beetje groter was geweest, dan was het heelal gigantisch snel uit de startblokken geschoten en was er geen gelegenheid geweest om sterrenstelsels, melkwegstelsel en planeten te vormen. Dan waren we er niet geweest. De donkere energie is zo klein, dat we miljarden jaren de tijd gehad hebben om laag na laag van complexiteit te ontwikkelen.”

Veel lof voor Theo Maassen

Drie uur lang praten Hertog en Maassen over materie als de oerknal, tijdreizen en buitenaards leven. Op Twitter klinken veel lofuitingen voor de cabaretier. „Mooi om te zien dat Theo Maassen echt een gepaste nederigheid en bescheidenheid laat zien met betrekking tot de vakkundigheid en de kennis van zijn gast. Hij bevraagt Hertog respectvol en probeert er geen subtiele psychoanalyse van te maken zoals zijn voorgangster vaak deed”, schrijft een kijker. Een ander: „Zomergasten is vanavond bijna een socratisch gesprek. Het gaat niet om mening of wat er door je heen gaat, maar om samen te onderzoeken, proberen te begrijpen hoe de kosmos werkt. Zo’n samenwerk kost tijd om op te zetten, maar wordt ruimschoots gehaald. Ik ben fan vanavond.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Theo Maassen nu al ongekroond de beste zomergasten-interviewer ooit. Geen amateuristisch gewroet in persoonlijk leed maar de focus volledig op horizonverbreding. Ik heb genoten van gast en gastheer #zomergasten #theomaassen — Nico Dijkshoorn (@dijkshoorn) July 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik moet zeggen dat ik Theo Maassen bij #Zomergasten nu al een verademing vind. Eindelijk weer gesprekken over ideeën vanuit intellectuele passie. Niet steeds de impuls om dingen alleen terug te brengen tot de menselijke factor. — Schrödingers Kaj 🐱🐈 (@Donkerwoud) July 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Theo Maassen is gewoon keihard een #meesterinterviewer in #zomergasten. Luistert oprecht. Nodigt uit. Stelt zichzelf beschikbaar. Laat niet in de val lopen. Zit goed in de materie. We’ve ain’t seen nothing yet denk ik zelfs. — HeartPepper (@HeartPepper020) July 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#Zomergasten. Hier zijn twee mannen al uren in een boeiend gesprek. Over ruimte, tijd, de kosmos, wetenschap. Oppenheimer. Mooie fragmenten. En er is geen opsmuk of afleiding van een of ander prachtig decor. Er zijn alleen die twee mannen en alles draait om de inhoud. 👌 — Gerda van Dijk (@GAMvanDijk) July 23, 2023

Je kunt Zomergasten terugkijken via NPO Start.