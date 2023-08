Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers (weer) ontroerd om laatste concert Rob de Nijs: ‘Kan iemand stoppen met uien snijden?’

Het afscheidsconcert van Rob de Nijs was op tv gisteren een herhaling, maar toch stemden bijna een half miljoen mensen nog een keer op de Nederlandstalige zanger af. En dat terwijl het optreden voor de vierde keer werd uitgezonden… Velen, die het misschien nog niet gezien hadden, zaten diep ontroerd op de bank.

De al een halve eeuw populaire Rob de Nijs van hits als Malle Babbe, Het werd zomer, Jan Klaassen de Trompetter en Zondag, maakte in september 2019 bekend dat hij aan de ziekte van Parkinson lijdt. Een maand eerder viel hij van een podium tijdens een concert in Naaldwijk. Daar werd toen lacherig over gedaan, maar die lach verstomde bij het nieuws dat de zanger vervolgens verspreidde.

Rob de Nijs 100 dagen in het ziekenhuis

Iedereen weet dat het niet zo goed gaat met Rob de Nijs, maar de schrik zat er in april nog een keer goed in. De 80-jarige artiest werd aan het einde van die maand opgenomen in het ziekenhuis, nadat ademhalingsproblemen en longembolieën hem bijna fataal werden. Zijn vrouw Henriëtte moest hem mond-op-mondbeademing geven toen ze geen hartslag meer constateerde. Het scheelde niet veel of hij was komen te overlijden, vertelde zij in tv-programma Tijd voor MAX. Rob de Nijs had heeft dit voorjaar bijna honderd dagen in het ziekenhuis en een revalidatiecentrum doorgebracht.

Natuurlijk kreeg de geboren Amsterdammer een groots afscheid als artiest. Dat gebeurde eind juni vorig jaar. Het afscheid moest eerder nog worden uitgesteld, omdat Rob de Nijs corona had opgelopen. Het concert op 10 april kon toen niet doorgaan. Veel fans spraken hun steun uit en wensten hem beterschap. 15.000 mensen konden ruim twee maanden toch van zijn laatste optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam genieten. Het afscheid droeg de alles zeggende titel Het is mooi geweest.

MAX zendt optreden nog maar een keer uit

De mensen in de Ziggo Dome en tv-kijkers van de Omroep MAX-uitzending op tv, waren diep ontroerd. Rob de Nijs zong nog één keer zijn grootste hits. Hij werd daarbij bijgestaan door bevriende artiesten als Paskal Jakobsen van BLØF, Waylon, Trijntje Oosterhuis, Danny Vera, Claudia de Breij en Sanne Wallis de Vries. Ook toen lieten kijkers van zich horen: „Janken bij de allerlaatste Malle Babbe ooit.” MAX liet het niet bij het uitzenden van de concertregistratie op 15 december. Op Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag werd Het is mooi geweest herhaald.

En televisie-zomer staat sowieso bol van de herhalingen, maar gisteravond – ‘gewoon’ weer op NPO 1 – was het tijd voor herhaling nummer drie. En dat veel Nederlanders van Rob de Nijs houden, blijkt wel weer uit het kijkcijfer van een half miljoen midden in de vakantietijd. Op Twitter regende het nog een keer tranen, niet in de laatste plaats omdat het publiek in de Ziggo Dome de zieke zanger spontaan en massaal ondersteunde op momenten dat hij moeilijk had.

Mooie reacties op Rob de Nijs

De reacties op Twitter zijn louter positief en natuurlijk ontroerd. Het publiek heeft Rob de Nijs sinds zijn bekendmaking over Parkinson overladen met steunbetuigingen en in het hart gesloten. En dat gebeurde gisteravond weer. Zo twitterde Faihzah: „Alles wat ademt bij zijn laatste concert. Kan iemand even stoppen met uien snijden?”

Hieronder lees je nog enkele reacties over het laatste optreden van Rob de Nijs op een rij, met ook een extra opmerking van zijn collega Frédérique Spigt:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"Het concert van je leven"..,dankjewel Rob de Nijs,je bent voor altijd bij ons…dankjewel voor de muziek maar vooral de inspiratie en erfenis die jij als artiest voor altijd aan de komende generatie mag blijven doorgeven,dankjewel Rob🙏❤🎵🎶👏👏 — Gerrie Pieters (@PietersGerrie) August 6, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Eeuwig respect voor #RobDeNijs. Met 😆 en 🥲 — Marcel 💉 #hoedan #GibsRule51 (@MaSiKa69) August 6, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Even naar de lieve/ geweldige @robdenijs gekeken. Hem zo gegund, zo'n geweldig afscheid. Maar ik vond het ook ontluisterend. Al die vrolijke mensen. — Frederique Spigt (@frederiquespigt) August 6, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat was het bijzonder, mooi en emotioneel om live bij het concert van @robdenijs te zijn geweest. Ook vanavond weer met een brok in m'n keel gekeken #robdenijs #wateenstem — Wendy Govers (@Wennie235) August 6, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een bijzonder mooi concert 👏🏼 #RobdeNijs — Tristan Sekeris (@TristanSekeris) August 6, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gewoon weer huilen bij #RobdeNijs #Nietvoorhetlaatst

Raakt echt zoveel snaren. — Carla Zoutenbier (@kruidje) August 6, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Maar eerst nog even met een dichtgeknepen keel #RobdeNijs kijken. — Sabine Dörsek (@SabineDorsek) August 6, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het je Het is mooi geweest nu vier keer op rij gemist, maar wil je het alsnog terugkijken? Dat via NPO Plus.