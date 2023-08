Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Khadija Arib fel in Zomergasten: ‘Deze hele actie vanuit Bergkamp deugt niet’

Oud-Kamervoorzitter Khadija Arib ging gisteravond in het VPRO-programma Zomergasten dieper in op het onderzoek dat tegen haar loopt. Het voormalige Kamerlid zei onder andere geen idee te hebben waar ze van wordt beschuldigd en haalde fel uit naar Vera Bergkamp.

In september vorig jaar lekte uit dat het huidige dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer een onafhankelijk extern onderzoek naar Arib laat doen. Aanleiding voor het onderzoek waren twee anonieme brieven met klachten over Arib waarin melding wordt gemaakt van „machtsmisbruik”, „een schrikbewind” en „een onveilige werkomgeving”. Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer staat onder leiding van de huidige Kamervoorzitter, Vera Bergkamp (D66). In oktober stapte Arib op.

Khadija Arib in Zomergasten

In het ruim drie uur durende gesprek met presentator Theo Maasten vertelt Arib hoe ze als 15-jarig meisje vanuit Marokko naar Nederland kwam, hoe het gezin hier zijn weg moest vinden en de strijd die ze als outsider voert. Maar de vragen die op ieders lippen branden gaan uiteraard over het onderzoek en de beschuldigingen en die vragen gaat Arib niet uit de weg. De oud-Kamervoorzitter ontkent geschreeuwd of met deuren gegooid te hebben. „Stel dat er niets uit het onderzoek uit komt. Dan heb je eigenlijk gewoon iemand voor de de trein gegooid, beschuldigingen geuit. En dan?”

Arib uitte stevige kritiek op Bergkamp. „Als Kamervoorzitter heb je je te houden aan de regels en afspraken die er zijn, aan het reglement van orde en aan de grondwet. Zij heeft geen enkele bevoegdheid om een onderzoek te starten, laat staan of je redenen hebt om dat te doen, want dat weet ik allemaal niet. Tot op de dag van vandaag weet ik niet wat de beschuldigingen zijn. Wie die anonieme brieven hebben geschreven. We zijn nu bijna een jaar verder en tot de dag van vandaag weet ik niet waar het over gaat.”

Ook zou Bergkamp zich niet aan de wet houden. „Journalisten kunnen beroep doen op de Wet open overheid, dat is een wet waar de Tweede Kamer ook onder valt. Alle stukken die over mij zijn verzameld moeten openbaar zijn en er zijn journalisten die precies willen weten wat er aan de hand is”, legt ze uit. Volgens Arib zijn er bijna 1000 stukken over haar verzameld sinds ze voorzitter-af is. „Dus niet vorig jaar, toen de anonieme brief binnenkwam, maar veel eerder. Die stukken worden niet openbaar gemaakt. De Kamer mag het niet inzien, niemand mag het inzien. Hoe kan het dat er stukken zijn verzameld terwijl ik nog Kamerlid was, en ik weet van niks? Ik wil gewoon die stukken hebben en journalisten ook. Dat maakt dat deze hele actie vanuit Bergkamp niet deugt.”

Hoewel kijkers de eerste afleveringen nog lyrisch waren over ‘meesterinterviewer’ Theo Maassen, klinkt na het interview met Arib kritiek. „Het begon zo fijn en ik gooi nu mijn slippers naar de tv en naar Theo Maassen, zelfgekozen rechter, die de hele uitzending sympathie geveinsd heeft om uiteindelijk alleen maar tot doel had Arib uit de tent te lokken.” Een ander: „Theo Maassen werd van geïnteresseerde interviewer opeens een sterk sturende welhaast partijdige ondervrager richting Arib toen het over Vera Bergkamp ging.” Hetzelfde geluid klinkt vaker: „Exit Maassen als integere interviewer voor mij, de grens van het betamelijke behoorlijk overschreden met zijn vooringenomen ‘kruisverhoor’ naar Arib.”



Als een vrouw zou interviewen als Theo Maassen doet, dan had men, incluis de professionele recensenten, gehakt gemaakt van haar. (En elke week hetzelfde pak.) Stoer man, zonder briefje met vragen interviewen. Maar dan vrijwel nergens doorvragen. Ik mis Abbing. #zomergasten — Hizir Cengiz (@HizirCengiz) August 6, 2023



Tot nu redelijk positief over #theomaassen in #zomergasten. Vanavond totaal ongepast, bevooroordeeld, onprofessioneel, hoe hij #khadijarib persoonlijk aanvalt. Te lang ook drammerig. Pijnlijk. Diep respect voor rust Arib. https://t.co/GDtGwzp0lJ — Paula Wielders (@Paulawielders) August 6, 2023



Deze #zomergasten leed onder het leed van anonieme onbewezen klachten die een enorme persoonlijke impact hebben gehad: waar je het over móet hebben zonder te weten waarover precies. Ik zag daardoor op dit punt alleen ongemak, frustratie, boosheid en (verholen) verdriet. — Ron Fresen (@ronfresen) August 6, 2023

