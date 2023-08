Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tijl Beckand onthult details over het nieuwe seizoen van De Verraders

De alom geprezen kijkcijferhit De Verraders keert terug op de buis. In september reist Tijl Beckand af naar Frankrijk voor de opnames van het nieuwe seizoen. De presentator licht alvast een tipje van de sluier op.

In De Verraders worden bij de start van het televisiespel enkele kandidaten tot verrader verkozen en de meeste deelnemers tot getrouwe. Dagelijks proberen de getrouwen een verrader te ontmaskeren en weg te spelen, elke nacht wordt een getrouwe door de verraders ‘vermoord’ en zo uit het spel verbannen. Tijdens de spellen verzamelde kilo’s zilver vormen de hoofdprijs voor de winnaar. De Verraders is nu toe aan het vierde tv-seizoen op RTL 4, terwijl er ook al twee Videoland-seizoenen – en miljoenen kijkers – waren.

In het laatste seizoen ging profhockeyer Noor Omrani naar huis met de hoofdprijs. „Het was zo echt. Je woont in een kasteel, je telefoon wordt afgenomen, je bent heel de dag bezig. Je hebt 24 uur een zender op, min het slapen”, legde omroep MAX-baas Jan Slagter uit over de intensiviteit van het programma.

Tijl Beckand over seizoen van De Verraders met onbekende Nederlanders

De 49-jarige Beckand, die vanaf deze week drie weken lang avond aan avond bij RTL 4 te zien is met de nieuwe quiz Waar gaat het over? is trots dat hij ook een programma als De Verraders mag presenteren. „Ik heb het eerste seizoen gepresenteerd van een format dat nu de hele wereld over gaat, dat iedereen kent. Hoe vaak maak je dat in je leven mee? Dat is waanzinnig.”

Het grote verschil dit keer is dat de deelnemers van het nieuwe seizoen niet bekend zijn bij het grote publiek en zichzelf konden aanmelden. De onbekende koppen zijn inmiddels geselecteerd en de eerste ‘zilvergesprekken’ zijn gevoerd. „Ik weet wie er mee gaan doen en ik moet zeggen: het is wel een setje bij elkaar!”, verklapt hij. De presentator noemt het „hartstikke cool” dat het komende seizoen van de RTL-hit er een is met ‘onbekende Nederlanders’.

Zonder bekende Nederlanders

„Niet veel programma’s stappen over van bekende naar minder bekende Nederlanders. Maar wij denken dat De Verraders dat kan hebben”, zegt hij. „Normaal vragen we altijd mensen voor het programma en de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er dan altijd wel een paar bij zitten die zeggen: ik heb het nog nooit gezien, maar ik ben gevraagd, dus lachen en we zien wel. Maar nú gaan we het spel spelen met mensen die het programma al vanaf dag 1 volgen, fan zijn en het door en door kennen. Dat maakt het bijzonder. Voor deze mensen is het echt een once in a lifetime opportunity.”

Over de deelnemers kan hij alvast zeggen dat het in ieder geval een divers gezelschap is. „Doordat we zoveel aanmeldingen hadden, meer dan 2000, konden we een mix maken van jong en oud en van mensen met bepaalde specialisaties. Bijvoorbeeld mensen die bij de recherche hebben gezeten, undercover zijn geweest of gespecialiseerd zijn in het lezen van kleuren. Je kunt het zo gek niet bedenken”, zegt hij. „Er zijn in ieder geval een hoop mensen wier vak het is om anderen te lezen, dat geeft een nieuwe dimensie aan het programma.”