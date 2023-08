Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kasteelvrouwe Emmy in start van nieuwe seizoen emotioneel over ernstig motorongeluk van zoon

De alom geliefde Emmy is terug met tv-hit Kasteelvrouwe Emmy. In de eerste aflevering vertelt de kasteelvrouwe dat ze een pittige tijd achter de rug heeft. Haar zoon overleefde een ernstig motorongeluk en ontsnapte aan de dood.

Zo’n 1.015.000 kijkers zaten gisteravond aan de buis gekluisterd voor de start van het nieuwe seizoen van Kasteelvrouwe Emmy op NPO 1. De realityserie van Omroep MAX is daarmee het op twee na best bekeken programma van de zondag, meldt Stichting Kijkonderzoek (SKO).

In het nieuwe seizoen is te zien hoe het Emmy, een oud-deelneemster van het programma Ik Vertrek, vergaat in haar kasteel in Frankrijk. Ook het vorige seizoen, dat vorig jaar te zien was, was wekelijks goed voor ongeveer een miljoen kijkers per aflevering. Daarin zagen we hoe de verpleegkundige uit Utrecht een verwaarloosd zestiende-eeuws kasteel kocht, maar dat haar romantische ideaalbeeld haar zakelijke blik soms wat vertroebelde. Het opknappen bleek een flink grotere klus dan gedacht en haar man Rutger, die er allemaal geen zin in had, ging terug naar Nederland.

Nieuw seizoen van Kasteelvrouwe Emmy

„In de Dordogne, op zo’n 1000 kilometer van Nederland, staat een vervallen kasteel. Het dak is zo lek als een mandje”, zei voice-over André van Duin vorig seizoen over het kasteel. Maar Emmy stroopte de mouwen op, ging vol voor haar dromen en begon een chambre d’hôtes. Vorig jaar kreeg het kasteel dan eindelijk een nieuw dak en stond het hoogseizoen pal voor de deur, toen het noodlot toesloeg.

Emmy vertelt erover als ze met vrijwilliger Jasper aan tafel zit. „Die zomer was natuurlijk ontzettend dubbel”, blikt ze terug. „Aan de ene kant was het kasteeldak klaar en aan de andere kant werden we ineens opgeschrikt door het ongeluk van Wisse.”

De vrouw des huizes vindt het lastig om erover te praten. „Het was niet zomaar een ongeluk, maar een heel, heel ernstig motorongeluk”, vertelt ze snikkend. „Ik moet echt huilen.” Ze vervolgt: „Hij heeft het overleefd en daar ben ik ontzettend blij en dankbaar om.”

Wisse heeft lang in het ziekenhuis gelegen. „Hij heeft een week aan de beademing gelegen en ongeveer alles gebroken wat je kunt breken. Zijn nek, zijn armen op twee plekken, zijn voeten, zijn bekken, zijn schouderblad. Ik dacht alleen maar: ik moet daar meteen naartoe. Het was daardoor duidelijk een heel ander bedrijfsseizoen. Financieel hoop je in de zomer het grootste inkomen te vergaren en dat is gewoon niet gelukt.”

‘Bijzonder om hier te zitten’

Later in de aflevering reist ze af naar Nederland. Ze is jarig en dat wil ze vieren met manlief Rutger en haar twee zoons. Het gezin spreekt af bij Wisse thuis, die nog steeds herstellende is van het zware motorongeluk. De arm van Wisse is blijvend verlamd, maar hij redt zich goed. De mannen wachten haar op met taart en cadeautjes.

„Ik vind het heel bijzonder om hier te zitten met al die mannen”, zegt Emmy als ze aan tafel zitten. „Vooral met die ene, want ja, daar hebben we ons natuurlijk heel erg zorgen over gemaakt. Ik ben zo dankbaar dat hij er nog is en dat hij het zo goed heeft overleefd.”

Volgens Emmy was het allemaal heel intensief. „Op het moment dat je daar midden in zit met zijn allen, doe je gewoon je best en ik ben ontzettend blij dat ik je heb kunnen helpen. Maar soms is het ineens heel verdrietig, want dan bedenk je dat een arm hebt die het niet meer doet.” Wisse is desondanks positief. „Ik had ook vanaf m’n nek verlamd kunnen zijn.” „Ik heb ontzettende bewondering voor je”, prijst Rutger zijn zoon. Emmy, tot slot: „Ik hoop dat we met zijn allen een heel gezellige zomer tegemoet gaan.”

Je kunt Kasteelvrouwe Emmy terugkijken via NPO Start.