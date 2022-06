Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kasteelvrouwe Emmy met lach en een beetje hoon ontvangen: ‘Kopen zonder nadenken?’

Voor wie zich kasteelvrouwe Emmy uit Ik Vertrek nog herinnert: de markante persoonlijkheid heeft nu een eigen reality-programma op de buis. Gisteravond was de eerste aflevering van Kasteelvrouwe Emmy. Met 1,2 miljoen kijkers werd deze serie van Omroep MAX na het Journaal van 20.00 uur meteen het best bekeken programma van de dag.

Het wel en wee van Emmy en haar Rutger wordt voorzien van commentaar van André van Duin. Da’s de laatste jaren altijd goed voor een flink portie blijheid in de Nederlandse huiskamers. Zo is hij als alleraardigste (en vileine) gastheer in Heel Holland Bakt nogal geliefd.

Na Ik Vertrek nu Kasteelvrouwe Emmy

Omroep MAX volgt in de nieuwe dinsdagavondreeks de voormalige Ik Vertrek-kandidaten Emmy en Rutger in hun nieuwe kasteel in Frankrijk. Op welke manier weten zij hun droom waar te maken? Waar lopen ze allemaal tegenaan? Gaat het ze lukken? Vorig jaar januari maakte kasteelvrouwe Emmy, toen werkend in een ziekenhuis, bekend dat zij nogmaals door Ik Vertrek zou worden gefilmd. En nu komt Omroep MAX daar nog eens achteraan. Terecht, want bij zulke grote operaties – denk ook aan Chateau Meiland van SBS6 – gaat er doorgaans zoveel mis, dat je kunt blijven filmen.

Emmy probeert in korte tijd een vervallen kasteel in Frankrijk op te knappen. Het kasteel telt maar liefst zeven slaapkamers en zes hectare grond. Ze wil het gebouw opknappen en er chambres d’hôtes creëren. Hiermee komt de langgekoesterde droom van Emmy uit. Nogmaals: gaat het haar lukken?

‘Kasteel is toch één grote ruïne?’

Ooit vast wel, zou je zeggen. Maar we moeten als tv-kijker nog een heel seizoen Kasteelvrouwe Emmy door natuurlijk. „In de Dordogne, op zo’n 1000 kilometer van Nederland, staat een vervallen kasteel. Het dak is zo lek als een mandje”, gooide André van Duin er gisteravond meteen maar in. „Plafonds en vloeren zijn ingestort. Het houtwerk is opgevreten door de termieten en het elektra is níet meer helemaal van deze tijd. Toch wordt de 59-jarige verpleegkundige smoorverliefd op het pand.”

„Een kasteel is een soort meisjesdroom”, zegt kasteelvrouwe Emmy. Haar Rutger, tandarts van beroep, kijkt volgens André van Duin ‘met heel andere ogen naar het pand’. „Als je het van deze kant bekijkt, dan zie je toch gewoon dat het één grote ruïne is”, zegt Rutger hoofdschuddend. „Ik zie heel veel mogelijkheden”, ziet Emmy. „En ik zie heel veel onmogelijkheden”, pareert Rutger.

Veel reacties op Kasteelvrouwe Emmy

Nou, dan weet je: dat wordt nog wat. Dat zagen de talloze kijkers gisteravond ook. Er is op sociale media veel gereageerd. Verschillende oneliners gaan er wel in. „This is Room Terrible“, is er zo eentje. „Niet té aangeharkt, dan wordt het zo Nederlands”, ook een mooie. Sommigen vinden ook, verwijzend naar een ander tv-programma: „Is dit Kopen Zonder Nadenken?” Niet iedereen beleeft plezier aan Kasteelvrouwe Emmy natuurlijk. Zoals deze kijker, die volgende week misschien wel afhaakt.



Godallemachtig, ik kan hier niet naar kijken. Paar uurtjes amateuristisch klungelen aan een gaar kozijn in die bouwval op instorten of as uitstrooien over kurkdroge aarde ('moestuin') en dan weer aan de wijn/koffie. #KasteelvrouweEmmy — 🇺🇦Geert-Jan🇺🇦 (@prikkelpoppetje) May 31, 2022

Kasteelvrouwe Emmy wordt zelf al als een ‘nieuwe Maud’ van Boer Zoekt Vrouw gezien.



Dit is een maud 2.0 van boer zoekt vrouw #KasteelvrouweEmmy — jokevanzoeren (@jokevanzoeren) June 1, 2022

Waar het verder in Kasteelvrouwe Emmy allemaal om ging (of wat mis ging), dat vertellen we op deze plek maar even niet. Zie het als een tip voor de komende weken. Want die Kasteelvrouwe Emmy kan nog weleens uitgroeien tot een nieuwe tv-persoonlijkheid waar ‘iedereen iets van vindt’. Zeker als je de kijkcijfers ziet. Hieronder zie je nog enkele reacties:



Niet té aangeharkt, dan wordt het te Nederlands 😂 Nou half NL heeft een grijze graftuin van tegels en grint. Al kun je grint wel aanharken ja. #kasteelvrouweemmy — Claudia (@_cloudy_a) May 31, 2022



Even kijken of dit leuk is. Met voice-over André van Duin moet dat wel #kasteelvrouweemmy — Claudia (@_cloudy_a) May 31, 2022



Hoe hilarisch #KasteelvrouweEmmy Lijkt Rutte wel, blijven lachen terwijl alles mis gaat en ze verder totaal geen idee heeft. #npo1 Een ton voor het dak? Ook de architect barst van het optimisme. — Peter (@PeterTapijt) May 31, 2022



Zo’n tof verhaal nog steeds; die vrouw ging gewoon in d’r eentje en zit er nog altijd. Ook top van haar man trouwens: “ik vind het bezopen, maar veel succes” 🤣 #kasteelvrouweemmy — Bianca Bodde (@biancabodde) May 31, 2022



Wil je Kasteelvrouwe Emmy terugkijken? Dat kan hier.