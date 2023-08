Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Te vroeg geboren kindje radio-dj Paul Rabbering overleden: ‘Overvallen door verdriet’

Paul Rabbering (44) en zijn partner Dionne hebben afscheid moeten nemen van hun kindje, dat te vroeg ter wereld is gekomen. De NPO Radio 2-dj deelt het hartverscheurende nieuws vandaag zelf op Instagram.

Rabbering maakte zo’n vijf weken geleden bekend dat hij en zijn vriendin een tweede kindje verwachtten. „We zijn dolblij dat we een baby mogen verwelkomen. Spannend en oh zo leuk”, schreef Rabbering bij een foto van hem en zijn vriendin. In 2019 kregen ze samen al een kind, zoontje Abel.

Paul Rabbering deelt afschuwelijk nieuws over kindje op Instagram

Het jongetje kwam verdrietig genoeg te vroeg ter wereld. „Overvallen door verdriet… ineens was je daar, lieve kleine Benja. Je kwam veel te vroeg. Je was al zo mooi”, schrijft Rabbering bij het Instagram-bericht met drie foto’s, waarop het stel te zien is met een rieten kistje. „Wat keken we naar je uit. Je was zo welkom. In m’n gedachten had ik je al zo vaak vastgehouden en geknuffeld. Het leven gaf je geen kans. En nu moeten we verder met jou in ons hart. Dat doet zo’n pijn. Onze wereld staat stil. Lieve mooie Benja.” De radio-dj sluit het berichtje af met een wit en een blauw hartje.



Hartverwarmende reacties onder het bericht

Radiocollega’s en andere BN’ers steken Rabbering onder het bericht een hart onder de riem. „Wat verschrikkelijk. Denk aan jullie. Sterkte”, schrijft Ruud de Wild. „Och, lieve Paul. Wat een verdrietig bericht. Geen woorden voor. Heel veel sterkte en liefde”, laat Gerard Ekdom van zich horen. Ook onder anderen Jeroen Kijk in de Vegte, Kim Kotter, Marlijn Weerdenburg en Rik van de Westelaken reageren met steunbetuigingen onder het bericht.

Onbekende Nederlanders leven net zo goed mee. Sommigen delen hun eigen verlies onder het bericht. „Op 8 mei van dit jaar werd onze zoon, ook Benja genaamd, ook stil geboren. De stilte is onbeschrijflijk hard en leeg. Wens jullie heel veel liefde en kracht en warmte. Houd elkaar goed vast.”