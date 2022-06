Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kasteelvrouwe Emmy weer een dikke hit, ‘maar waarom verft ze een muur met een minikwast?’

Wat een tv-hit heeft omroep MAX met realityserie Kasteelvrouwe Emmy weer te pakken. Kijkers, heel veel kijkers, hebben gisteravond weer gesmuld van de nieuwste aflevering. En ook op Twitter was het kasteelvrouwe-feest. Maar waarom verft die geliefde Emmy eigenlijk een hele muur met een minikwast?

Kasteelvrouwe Emmy was gisteren, twee Journaals buiten beschouwing gelaten, het best bekeken programma op de Nederlandse tv. Volgens Stichting KijkOnderzoek bleven er na de uitzending van het NOS Journaal van 20.00 uur voor het MAX-programma 926.000 mensen op NPO 1 plakken. En waarom ook niet? Top-televisie is de mening van velen. Dat André van Duin de voice-over is, helpt al helemáál mee. Die beloofde bij de start van het programma in het Franse kasteel meteen weinig goeds: „Het dak is zo lek als een mandje.”



Kasteelvrouwe Emmy klust net als de familie Meiland

Voor wie Kasteelvrouwe Emmy nog niet kent: dit is een spin-off van Ik Vertrek van vorig jaar. Chaotische Emmy en haar stoïcijnse Rutger bleken in dat programma vorig jaar een groot succes. Nu wordt het stel gevolgd in hun kasteel in Frankrijk, dat grondig moet worden verbouwd. Maar ja, je zit niet in Ik Vertrek natuurlijk als je een compleet huis koopt dat helemaal af is. Er moet wel een beetje drama zijn. De ellende in het Franse onderkomen is groot, dus de geliefde kasteelvrouwe Emmy en Rutger worden nu een heel tv-seizoen gevolgd. „Plafonds en vloeren zijn ingestort. Het houtwerk is opgevreten door de termieten en het elektra is níet meer helemaal van deze tijd. Toch wordt de 59-jarige verpleegkundige smoorverliefd op het pand”, zei André van Duin al.

Een beetje de familie Meiland en hun voormalige chateau dus. Ook een Ik Vertrek-koppel dat straks al een eigen zevende seizoen in gaat. De kijker maakt het niet uit dat er weer een nieuw stel is. Dat blijkt wel uit die prachtige kijkcijfers.



Een muur verven doet #KasteelvrouweEmmy gewoon met een kwastje, verfrollers zijn zeker niet te krijgen in La Douce France pic.twitter.com/nIRY0kPYTg — Michiel: Al aan #giro555 gegeven voor Oekraïne? (@Michieltweets) June 21, 2022

Hoe je een Franse muur verft (of niet…)

Gisteravond nam kasteelvrouwe Emmy de kwast eens goed ter hand. Nou ja, kwastje. „Let niet op mijn techniek. Ik heb ook eigenlijk geen goede kleren aan”, waarschuwde zij de cameraman – en dus de kijkers – alvast maar even. Daarna roept ze meteen ‘oh shit’. Ze had die muur „eerst moeten vegen”. Nee, van een leien dakje gaat het bij Emmy allemaal niet. Ze denkt na en heeft een – vindt zij waarschijnlijk – briljante inval: „Ik blaas wel een beetje. Hopelijk helpt dat ook. En die pot is zo zwaar. Oh, het wordt echt knoeien volgens mij. Ik heb de muur geschuurd. Er komt veel stof vanaf, dus het is niet zo’n goeie hechtlaag.”

Dat is kasteelvrouwe Emmy dus. Chaoot tot en met. „Nou, ik doe maar gewoon wat.” Ze laat het bezoek, dat volgens André van Duin zit te wachten, voor wat het is en schildert lekker verder. Maar waarmee? Een kleine kwast. Niks geen dikke roller, Emmy verft een muur met een mini-kwast. Zo komt chateau nooit af natuurlijk. Halverwege stopt Emmy ook gewoon. „Ik ga niet de hele muur verven, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Ik ga nu alleen het stuk verven waar ik twee hele leuke schilderijen op ga hangen. Voor de aankleding, voor het oog, voor de gezelligheid. En de rest verf ik er dan later wel weer omheen.”

Dan komt Rutger weer eens om de hoek

Droge Rutger mag vervolgens zijn typerende zegje doen: „Ik zie het verband nul. Ik kan zo een gat boren en dan een schilderij ophangen. Of het nou geverfd is of niet, maakt niet uit. Ik kan het schilderij toch weer weghalen? Dan kun je het alsnog verven. De logica ontbreekt hier totaal. Ik begrijp er niks van, maar ik accepteer alles.” En enigszins cynisch: „Prima, top.”

Nou, dat is Kasteelvrouwe Emmy dus en daar genieten bijna 1 miljoen mensen heerlijk van. Vooral van die kwast, als we Twitter – waarop nog meer lol te beleven veel – mogen geloven.



Echt zeg half muurtje verven met een kleine kwast dan schilderij ophangen zo dan verf ik de rest er wel omheen van de week,zou ze zo in het ZH ook gewerkt hebben ik haal vandaag 2hechtingen weg de rest doe ik van de week wel #KasteelvrouweEmmy — wit roosje de enige echte juni 2020 (@WitRoosje) June 21, 2022



Waarom verft ze een hele muur met een minikwast… #KasteelvrouweEmmy — Saskia (@saskia86) June 21, 2022



‘ik begrijp er niets van, maar ik accepteer alles…’ 😂#KasteelvrouweEmmy #rutger — Henry Koopman (@HenryKoopman) June 21, 2022



Vriendin over Rutger:

'Muurtje witten?

Hij is zo'n beetje de sloomste man van Nederland.

Hij wit een tand in een week.' Veeg mij maar op. 😂😂#KasteelvrouweEmmy #rutger — MichielZiet (@MichielGeurtse) June 21, 2022



In plaats van schilderijen op te hangen Begin eerst bij het dak #KasteelvrouweEmmy — Gaston (@GastonBorne) June 21, 2022



Rutger heeft zo gelijk. Logica nul komma nul die Emmy 😵 #KasteelvrouweEmmy — Michael 🇳🇱🇪🇺🇺🇦 (@msnijboon) June 21, 2022



Zonder die onverstoorbaar nuchtere Rutger zou #KasteelvrouweEmmy niet half zo leuk zijn. — Otto P. Takes (@OttoPTakes) June 21, 2022



BouwvalvrouweEmmy moet de hashtag zijn#KasteelvrouweEmmy — Michael 🇳🇱🇪🇺🇺🇦 (@msnijboon) June 21, 2022

