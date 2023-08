Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pieter Omtzigt (terecht) boos op cameraploeg: X blaat, de oplossing is uiteindelijk sjiek

Pieter Omtzigt had gisteren z’n dagje wel, nadat hij bekendgemaakt had met een eigen partij aan de Tweede Kamerverkiezingen te gaan meedoen. De man van Nieuw Sociaal Contract had over aandacht niet te klagen. Dat had hij echter wel over een cameraploeg aan de deur van zijn moeder. Hoe zat dat in elkaar en hoe liep het af?

Het ging gisteren veel over Pieter Omtzigt, heel erg veel. Terecht natuurlijk, als je zonder enig verkiezingsprogramma in de peilingen al een onwaarschijnlijke stemmentrekker lijkt te worden. Voor de vele camera’s nuanceerde hij de verwachtingen meteen maar enigszins. Nee, Omtzigt wil geen premier worden, hij zal Tweede Kamerlid blijven en „in dat grote verwachtingspatroon heeft hij niet zoveel zin“.

Hosanna rond Pieter Omtzigt

Na alle hosanna, die hoge verwachtingen, toeters en bellen, kwam Pieter Omtzigt aan het begin van de avond plotseling met een serieuzer bericht. „Veel goede gesprekken gehad vandaag”, meldde de politicus op X. Maar: „Toch vond een cameraploeg het nodig om bij mijn 82-jarige moeder aan te bellen met de microfoon en het licht in de aanslag. Ze wilde hen niet binnenlaten en vertelde dat. Toch bleef de ploeg aandringen totdat ze toegaf. Het zou fijn zijn als we bepaalde grenzen niet overgaan. Mijn directe familie heeft hier niet voor gekozen.”

Omtzigt hield zich op de vlakte over welke cameraploeg het ging. Blijkbaar wilde hij een punt maken van het feit en niet zozeer een programma of bepaalde mensen aan de schandpaal nagelen. Maar dan hebben we altijd social media-platform X nog…



Adequate reactie van de journalist, die gelijk belde. Dank

Enig verschil van inzicht over het precieze verhaal

Maar waardeer de reactie zeer. — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) August 21, 2023

Niet afwachten, maar schreeuwen

Het bleek te gaan om Hart van Nederland, zo bleek al snel. Het nieuwsprogramma van SBS6 plaatste een video met de moeder van Pieter Omtzigt namelijk online. Zij vertelde er onder meer in hoe trots zij was op haar zoon. De tweet van de politicus, die zoveel reacties op zijn deelname aan de Tweede Kamer-verkiezingen kreeg, leverde een orkaan aan reacties op. Want zo zijn ‘twitteraars’ op X: niet rustig afwachten of er misschien een reactie met uitleg – of excuses – van Hart van Nederland komt, nee, ‘volle bak afmaken die handel’. Met schreeuwen, waarbij het zo vaak gehoorde zelfonderzoek werd zelfs overgeslagen. De gedachte ‘dat doe je als cameraman niet’, is overigens niet gek. Maar veel berichten op X waren te hard, te snel of sloegen – al blatend – kant noch wal.

„Ongelooflijk, wat een barbaren.” „Perslicentie afpakken.” „Het is handig als je de cameraploeg even met naam en toenaam noemt.” „NOS zeker?” „Ongewenste intimiteiten, lang aandringen, dus aanranding.” „Zeker een cameraploeg die door VVD en D66 is gestuurd.” Het is maar een kleine greep op de reacties die onmiddellijk kwamen en nog in enigszins schappelijke taal.



Johan reageert op nieuwe partij van Omtzigt: 'Hij is het beste Tweede Kamerlid dat we hebben'https://t.co/QqxqO7CuyM#vandaaginside pic.twitter.com/kRHB0LyRc8 — Vandaag Inside (@vandaaginside) August 21, 2023

Reactie Hart van Nederland op Pieter Omtzigt

Nogmaals, mensen hadden even kunnen ademhalen en wachten. De reactie van Hart van Nederland kwam namelijk, in tweevoud. Eerst verdween de door Pieter Omtzigt gewraakte video van de website van het programma. Ten tweede gaf politiek verslaggever Sam Hagens ‘s avonds uitleg in talkshow Vandaag Inside, waar hij door het nieuws van Omtzigt sowieso al gast was. Hagens weerspreek dat zijn collega’s al met microfoon en licht voor de deur van de moeder klaarstonden, maar gaf wel een verklaring voor het offline halen van het filmpje.

Hart van Nederland bleek volgens Hagens in Twente aanwezig om een soort ‘wie is Omtzigt?-item’ te maken en kwam er daar achter dat zij in de buurt van z’n moeder waren. Na de opnames kregen de journalisten te horen dat mevrouw Omtzigt niet helemaal helder van geest meer is. Dat was uiteraard reden om de video te deleten. Pieter Omtzigt kan dat waarderen, al is vindt hij dat er nog een verschil in inzicht is over de manier waarop Hart van Nederland voor de deur van zijn mams stond. In rustige, nette taal liet hij zijn volgers op X – zo kan het ook – weten: „Adequate reactie van de journalist, die gelijk belde. Dank. Waardeer de reactie zeer.”

Of die camera’s van Hart van Nederland voor die deur van moeder Omtzigt hadden moeten staan, mwah… Daar kun je iets van vinden. Maar de snel ontplofte zaak is op z’n minst sjiek opgelost. Zeker van de kant van Pieter Omtzigt en door SBS6 / Talpa in tweede instantie.

