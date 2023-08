Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen vindt meewerken seksuoloog aan Married At First Sight niet kunnen: ‘Bijna misdadig’

Johan Derksen is gisteravond in talkshow Vandaag Inside in stevige woorden losgegaan tegen seksuoloog Eveline Stallaart. Hij vindt het absoluut niet kunnen dat een wetenschapper meewerkt aan een programma als Married At First Sight, wat Stallaart doet. De seksuoloog hoorde Derksen aan en gaf hem rustig antwoord.

Eveline Stallaart is vaker gast in Vandaag Inside. Eigenlijk zat zij vooral aan de studio-bar om te praten over tantra. Dat heeft alles te maken met ‘tantra-Walter’ uit RTL-datingprogramma B&B Vol Liefde. De spirituele eigenaar van een bed & breakfast, Walter, wordt in Vandaag Inside steevast ‘tantramannetje’ genoemd. Strekking van het verhaal gisteravond: bij tantra gaat het niet per se om het orgasme, maar „het kan er wel door ontstaan”.

Ander onderwerp in Vandaag Inside

Zweverig gedoe allemaal, vindt Johan Derksen. Hij wilde echter ingaan op een heel ander programma, Married At First Sight (ook op RTL 4). Wilfred Genee wil van Eveline Stallaart weten hoe ze toch aan al die deelnemers komen. „Hoe worden die gecast?” De seksuoloog en psycholoog: „Deze mensen geven zich op. Zij hebben zoiets van ‘in het echte leven lukt het me niet’. Ik snap het wel. Mensen slaan aan het tinderen en er is veel te veel keus. Ze gaan steeds weer verder kijken naar nog een leukere. Naar nog een betere. Een echte relatie of een date komt daar vaak niet eens uit.”

In Married At First Sight zoeken wetenschappers uit welke mensen samen het meest kans maken op een relatie. Die worden gekoppeld. De twee ‘uitverkorenen’ ontmoeten elkaar pas voor het eerst op hun bruiloft. Dat is bezopen, vindt Johan Derksen. Het Vandaag Inside-opperhoofd neemt het gesprek dan ook over.



Johan Derksen: ‘Te gek voor woorden’

Johan Derksen is duidelijk tegen Stallaart: „Ik vind het bijna misdadig dat jij aan zo’n programma meewerkt.” „Dat mag, dat mag”, krijgt hij meteen terug. Johan Derksen legt uit: „Ik vind het namelijk te gek voor woorden dat mensen gaan trouwen met iemand die ze niet kennen, die ze nog nooit ontmoet hebben. Dan sta je daar in je zondagse pak en dan komt er zo’n gebakkie binnen. Dan ben je meteen diep ongelukkig. Zoals ik het ook belachelijk vind dat mensen een huis kopen, zonder dat ze het zien. Die mensen doen de gekste dingen.” Gespreksleider Wilfred Genee, die met Vandaag Inside gisteravond weer beter scoorde dan Op1 en heel veel beter dan Humberto: „Dat is nog te overzien, dan heb je een huis. Maar als je aan elkaar vast zit…”

Stallaart snapt Johan Derksen wel

Johan Derksen weer tegen Eveline Stallaart: „Ik vind dat jij als wetenschapper daar niet aan mee moet doen, aan dat soort onzin.” De deskundige hoort het ‘orakel van Grolloo’ rustig aan en zegt: „Ik snap heel goed wat je zegt. Maar de essentie van het programma is juist dat de wetenschap deze mensen als het ware samen zet. Vanuit de wetenschap zien we dat deze twee mensen een potentieel duurzame relatie kunnen aangaan. Over wat je zegt, heb ik zelf heel vaak nagedacht. Maar juist omdat ik weet dat Married At First Sight een puur en eerlijk programma is en dat er na veel werk data worden aangeleverd, sta ik er achter.”

Johan Derksen, totaal onverwacht: „Nou, zoek eens wat lekkers voor mij dan.” Genee: „Ben je zo snel omgeluld?” Derksen draait weer helemaal om: „Voor dat programma heb ik geen goed woord over. Je weet dat het een unicum is als zoiets lukt, twee mensen die beiden wanhopig zijn.” Dat laatste spreek Eveline Stallaart tegen, maar ze krijgt Johan Derksen niet meer aan haar kant. „Ik zou dit als zender niet willen brengen en als wetenschapper zou ik er al helemaal niet aan willen meedoen. Het blijft nattevingerwerk.”

