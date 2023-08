Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Thalia keert tot vreugde van kijkers terug bij Leendert in B&B Vol Liefde: ‘Ik heb je gemist’

Leendert stuurde Thalia weken geleden al weg uit zijn Belgische watermolen. Maar toch kreeg hij haar niet uit zijn hoofd. Gisteravond gebeurde waar niet alleen Leendert, maar ook vele B&B Vol Liefde-kijkers al een beetje op hadden gehoopt. Thalia keerde in het RTL-datingprogramma terug naar de Ardennen.

Leendert heeft Thalia een aantal weken terug al naar huis gestuurd om de andere vrouwen een eerlijke kans te geven. Maar de charmante Thalia is nooit helemaal uit zijn hart verdwenen. Terwijl vrouw nummer zeven Francisca nog in zijn B&B verblijft, is Leendert al stiekem met Thalia aan het appen.

Geen chemie in B&B Vol Liefde

Leendert voelt geen chemie bij de 65-jarige Francisca en zij denkt daar eigenlijk hetzelfde over. Ze had de eerste nacht namelijk al een teken van boven gekregen terwijl ze de bijbel aan het lezen was. „Heel toevallig las ik: ben je niet een koffer van een ander aan het uitpakken?” Voor Francisca was deze metafoor het teken om te beseffen dat ze haar plekje niet zal vinden in Leenderts B&B. Niet veel later pakt ze haar spullen om de Belgische Ardennen te verlaten.

Leendert is eigenlijk alleen maar opgelucht en belt met Thalia. „Zou je het leuk vinden om toch weer een keer hierheen te komen?”, vraagt hij. „Ja, dat zou leuk zijn. Voor hoeveel dagen?”, vraagt Thalia. Leendert hoeft daar niet lang over na te denken. „Voor eeuwig”, antwoordt hij direct.

Thalia terug met omhelzing

Binnen de kortste keren staat Thalia weer voor de deur van de watermolen. Leendert heeft zijn best gedaan om er goed uit te zien voor Thalia en dat is goed gelukt. „Wat een charmante man. Je ziet er goed uit”, zegt Thalia terwijl ze de B&B eigenaar omhelst. „Ik heb jou gemist”, zegt Thalia erbij. Ook Leendert is dolgelukkig dat Thalia in B&B Vol Liefde weer terug is. „Als ik haar zie dan denk ik: ja, dit is de reden waarom ik haar zo leuk vind. Ze ziet er fantastisch uit.”

Thalia mag haar oude kamer weer in. Leendert heeft die al die tijd vrijgehouden, omdat hij toch nog speciale gevoelens bij haar kamer had. Thalia voelt zich gelijk weer thuis en is gelukkig: „Ik voel mij helemaal happy, ik straal! Wij kunnen misschien iets moois opbouwen.” Leendert heeft zijn best gedaan en tovert een speciale wijn uit Sicilië tevoorschijn terwijl ze proosten op ‘hun toekomst’. „Ik vind het leuk om samen met hem te genieten”, laat Thalia weten. Leendert kan zijn vlinders niet verstoppen en begint in plaats van piano te spelen te zingen: „Een beetje verliefd…” Zijn gezang blijft niet onopgemerkt bij Thalia. „Een beetje verliefd? Nou dat is goed nieuws”, zegt ze lachend.

Zoenen in hottub B&B Vol Liefde

Maar het blijft niet bij complimentjes strooien. De twee tortelduifjes kunnen niet van elkaar afblijven. Want al snel duiken ze de hottub in met een fles champagne. Niet alleen het water is heet, ook de vonken vliegen in het rond. „Seal it with a kiss?”, vraagt Leendert terwijl ze in het bad zitten. En dat laat Thalia zich geen twee keer zeggen, tot vreugde van vele kijkers.



Zit hier te smelten bij Thalia en Leendert hun weerzien. Echte liefde zo mooi #benbvolliefde pic.twitter.com/jcODra2s6S — Tweepodencoseenkruisingen personeel (@Jackietweepunt) August 23, 2023

Zit hier te smelten bij Thalia en Leendert hun weerzien. Echte liefde zo mooi #benbvolliefde pic.twitter.com/jcODra2s6S — Tweepodencoseenkruisingen personeel (@Jackietweepunt) August 23, 2023



Het voelt bijna alsof de bruiloft van Thalia en Leendert straks is. Zo blij en stralend komt ze uit de taxi en loopt Leendert richting haar om haar te zoenen.. #benbvolliefde — Tv-kijkster (@mijntvmening) August 23, 2023

Het voelt bijna alsof de bruiloft van Thalia en Leendert straks is. Zo blij en stralend komt ze uit de taxi en loopt Leendert richting haar om haar te zoenen.. #benbvolliefde — Tv-kijkster (@mijntvmening) August 23, 2023



Thalia en Leendert gun ik elkaar nu wel heel erg een beetje hoor!

Thalia en Leendert gun ik elkaar nu wel heel erg een beetje hoor!

Ze hebben elkaar gemist en kijken naar elkaar uit, ik zeg die krijgen verkering!#benbvolliefde — Daan (@daantjeRdam) August 23, 2023



Ahhh, lief. Thalia en Leendert wanen zich alleen op de wereld. 💕 Tenminste wanneer je de cameramensen en de kijkers even buiten beschouwing laat. #benbvolliefde — Els Vinkloos. (@EM_Boer) August 23, 2023

Ahhh, lief. Thalia en Leendert wanen zich alleen op de wereld. 💕 Tenminste wanneer je de cameramensen en de kijkers even buiten beschouwing laat. #benbvolliefde — Els Vinkloos. (@EM_Boer) August 23, 2023

„De timing van het universum is perfect. Ik denk dat er de komende dagen iets heel moois kan groeien”, zegt de dolgelukkige B&B-eigenaar. Wil je weten hoe het is om mee te doen aan B&B Vol Liefde? Dat lees je hier.

Benieuwd hoe het verder gaat? Je kunt B&B Vol Liefde terugkijken via Videoland.

