Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Henk Schiffmacher doet bijzondere onthulling in De Slimste Mens

We kennen Henk Schiffmacher (71) vrijwel allemaal als de tattookoning van ons land. Maar zijn carrière nam bijna een andere wending. Bij De Slimste Mens doet hij daar een bijzondere onthulling over.

Bij de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van De Slimste Mens scoorde Schiffmacher al met sommige uitspraken die hij deed. Sommige kijkers vroegen zich af of hij geen typetje van Bert Visscher was, anderen prezen juist zijn typische opmerkingen. Zo zei hij dat zijn hoofd een beetje „een damestas” is. „Het zit er allemaal in, je moet het alleen kunnen vinden. En daar schort het weleens aan. Dat je te veel moet gaan zoeken naar iets.”

Henk Schiffmacher bij De Slimste Mens over filmcarrière

We hadden Schiffmacher ook kunnen kennen als een filmster. Maar de kans op een grote filmcarrière ging in de jaren zeventig in rook op toen hij door een soa van een rol in Apocalypse Now moest afzien.

„Ik was gecast in de Filipijnen als Amerikaanse soldaat”, aldus Schiffmacher. „Maar ik had in Manilla verkering met een juffrouw die ze ‘de generaal’ noemden. Die had mij een vervelende ziekte geleverd.” De Nederlander moest naar een ziekenhuis in Singapore voor een penicillinekuur. „Dus die film is niet doorgegaan. Ik heb met mijn eigen lul mijn filmcarrière beëindigd.”

Pas later realiseerde de tatoeagekoning zich dat het om een rol in de klassieker Apocalypse Now ging van regisseur Francis Ford Coppola. De film vertelt over een speciale agent (Martin Sheen) die de jungle wordt ingestuurd om een afvallige legerofficier (Marlon Brando) te vermoorden. Het oorlogsepos won in 1979 onder meer de prestigieuze Gouden Palm.

Tom Kleijn dagwinnaar

Naast Schiffmacher deden ook presentatrice Sanne van Dongen en journalist Tom Kleijn mee aan de tweede aflevering van De Slimste Mens. In de vorige aflevering zagen we al dat Kleijn won met ruim 500 seconden en ook deze aflevering bewijst hij zich als de winnaar van de dag. Schiffmacher en Van Dongen moeten het dus tegen elkaar opnemen.

Het gaat nek-aan-nek, want Van Dongen weet Schiffmacher met een verschil van slechts twee seconden uit het programma te werken. ‘Wat weet jij van Pina Colada?’ gaf de doorslag.

Je kunt De Slimste Mens terugkijken via NPO Start.