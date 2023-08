Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel sparen Nederlanders gemiddeld per maand

In Nederland wordt niet veel over salaris en spaargeld gepraat, maar we zijn maar wat benieuwd naar het geld van anderen. Lees hier hoeveel Nederlanders gemiddeld sparen per maand.

Dat Nederlands zuinig zijn, is deels waar, maar uit verschillende onderzoeken blijkt dat we niet veel zuiniger zijn dan inwoners van andere landen.

Maar hoeveel sparen Nederlanders gemiddeld per maand? Uit cijfers van het CPB en CBS blijkt dat we in Nederland gemiddeld ongeveer 6,5 procent van ons netto salaris sparen. Dat is minder dan de geadviseerde 10 procent van het NIBUD.

Maar goed, percentages zijn saai. Eerder las je bij onze collega’s van Manners al dat in 2023 het gemiddelde salaris (iets heel anders dan het modaal inkomen) in Nederland op 3078 euro bruto per maand ligt. Dat is ongeveer 2544 euro netto. Kijken we naar deze gemiddelden – en toegegeven: dat is ietwat kort door de bocht – dan sparen Nederlanders gemiddeld 152,64 euro per maand.

Gemiddelde salaris per opleidingsniveau of ervaring

Spiegel jij jezelf liever aan mensen van jouw opleiding of Nederlanders met ongeveer dezelfde ervaring? Check dan het gemiddelde salaris per opleidingsniveau of ervaring. En om te weten of jij boven het Nederlandse gemiddelde zit, bereken je gewoon 6,5 procent van het netto bedrag dat jij maandelijks op je rekening gestort krijgt.

Oké, duidelijk, Nederlanders sparen gemiddeld 152,64 euro per maand. Check ook hoeveel spaargeld je met een modaal salaris nodig hebt.

Noodzakelijke buffer met spaargeld

Hoeveel je per maand wil sparen, maakt op zich niet uit. Belangrijker is het dat je een buffer hebt, om financiële tegenslagen preventief de kop in te drukken. Denk daarbij aan kapotte apparaten, verhoogde zorgkosten of een reparatie aan je huis. Hoeveel de minimale spaarbuffer is, hangt af van je salaris en situatie. Hierboven vind je al het bedrag voor een modaal salaris, raadpleeg voor jouw eigen situatie de Bufferberekenaar van NIBUD.