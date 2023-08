Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Familie Blom staat in Een Huis Vol stil bij overleden dochter Miriam (6): ‘Ze was mijn speelmaatje’

Wie tv-programma Een Huis Vol volgt, heeft gisteren waarschijnlijk met een brok in de keel voor de televisie gezeten. Gisteren kregen we een inkijkje bij de familie Blom, die stilstond bij het overlijden van de veel te vroeg overleden Miriam. De dochter van Maarten (39) en Gerdien (42) overleed enkele jaren geleden op 6-jarige leeftijd.

In de aflevering van gisteren van Een Huis Vol, het programma waarin de grote gezinnen Blom, Cudogham, Nagelkerke en Wildeman gevolgd worden, kwamen logischerwijs veel emoties naar boven. Ouders Gerdien en Maarten keken samen met hun zeven andere kinderen terug op het leven van hun overleden dochter en herdachten haar.

Dit is hoe Miriam overleed: ‘Het ging echt heel snel’

Miriam overleed in 2018, toen de familie in Albanië was. Het christelijke gezin was daar voor zendingswerk. De reden voor haar overlijden was waarschijnlijk vervuild water wat ze daar had gedronken, vertelt Maarten over de tragische aanleiding van haar dood. „’s Nachts werd ze niet lekker en de volgende dag om 3 uur is ze overleden. Het ging echt heel snel”, blikt moeder Gerdien in tranen terug.

„Er is een vergiftiging ontstaan in haar lichaam. Daardoor zijn al haar organen aangetast. Ze is in haar slaap overleden, overdag. Toen heb jij haar gevonden”, richt Maarten zich tot zijn vrouw.

‘Ze was als de beste vriendin voor mij, echt mijn speelmaatje’

Maarten was er op dat moment niet. Hij zat nietsvermoedend op zijn racefiets, niet wetende wat voor onheil er op zijn familie af zou komen. Ook Gerdien wist niet wat haar overkwam. „Eerst belde ik Maarten nog, dat Miriam niet zo lekker was. ‘s Middags belde ik weer, toen vanuit de ambulance. Toen had Miriam al geen hartslag meer. Een enorme schok, want Maarten dacht dat ze alleen een beetje ziek was.”

Nog altijd zeggen de ouders dat ze acht kinderen hebben, ook al is Miriam er niet meer. Het gezin, dat erg christelijk is, zegt veel steun te hebben aan het geloof. „We weten dat ze op een goede plek is in de hemel bij God. We gaan haar ooit weer ontmoeten.”

Dochter Yáel (12) herinnert Miriam zich nog goed. „Ze was als de beste vriendin voor mij. Ze was echt mijn speelmaatje. Ik sliep met haar op één kamer en we deden alles samen.”

Familie Blom bezoekt in Een Huis Vol het grafje van Miriam

Kijkers zien even later hoe de familie het grafje van Miriam bezoekt. De kinderen weten daar al aardig de weg. „In groep 8 kwam ik hier wel twee of drie keer in de maand”, zegt Yáel. „Ik vond het heel belangrijk om het goed bij te houden. Het pad afstoffen, harken, de bloemetjes water geven.”

In het weiland naast de begraafplaats steekt de familie daarna een wensballon op. „Wat wil jij wensen?”, vraagt moeder Gerdien aan een van de kinderen. „Dat Miriam nog leeft”, zegt Esra. „Ik wens dat ik die ballon was en dat ik helemaal naar de hemel kon”, zegt een van de jonge zoons van het stel.

Een Huis Vol-kijkers krijgen kippenvel van verdrietig verhaal

„Mooi hoe de familie Blom hun dochter en zusje Miriam in ere houdt”, schrijft een kijker, die er kippenvel van krijgt. „Want wat een verdrietig verhaal.”

Ook anderen vinden het mooi hoe Miriam wordt herdacht door de familie. „Wat een prachtige getuigenis van moeder Blom over haar lieve dochter Miriam.”



Een Huis Vol is sinds deze week begonnen en dagelijks om 19.00 uur te zien bij NPO1. De familie Blom zat vorige week nog bij Op1 om het over het nieuwe seizoen te hebben.

Kijk de aflevering van Een Huis Vol van gisteren hier terug.

