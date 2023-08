Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gezelligheid troef in Op1 met Een Huis Vol, maar kijkers snappen keuze onderwerp niet

Velen moeten er niet aan denken, aan een huis vol kinderen. Maar sommige gezinnen juist wél. Dat bleek gisteravond maar weer bij twee families aan tafel in talkshow Op1. Niet alle kijkers waren gediend van dit ‘promopraatje’ over Een Huis Vol op NPO 1.

Bestuurskundige Kirsten Verdel was al op weg naar de tv-studio van Op1. Zij zou daar praten over de waarschuwingsbrief die zij ‘als klimaatactivist bij een actie op Schiphol’ van het Openbaar Ministerie (OM) had gekregen. Verdel was die dag echter in een speeltuin en op een bruiloft en het gesteggel over de brief en het feit hoe het OM toch bij haar uitkwam, duurt nu al weken.

Op1 schrapt, maar houdt Een Huis Vol

Terwijl de voorbereidingen van Op1 in volle gang waren, kwam het nieuws dat Wagner-baas Jevgeni Prigozjin bij een vliegtuigcrash in Rusland om het leven was gekomen. Onduidelijk is of het vliegtuig uit de lucht is geschoten of dat het door een andere oorzaak crashte. Op1 besloot de dood van Prigozjin tot hoofdonderwerp van de talkshow te maken. Kirsten Verdel werd afgebeld, reality-programma Een Huis Vol bleef staan. „Wordt wellicht (en hopelijk) morgen”, liet Verdel haar volgers op X nog weten. Zij gaaf aan ‘wel een beetje chagrijnig’ te zijn, maar wel de keuze voor het nieuws te snappen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het lijkt er op dat ik voor niks onderweg ben naar Hilversum…. Lijkt niet door te gaan vanwege Prigozhin.… https://t.co/D6n4x4Vgsd — Kirsten Verdel (@locuta) August 23, 2023

Op1 letterlijk een huis vol

Een Huis Vol begint maandag aan seizoen zestien (!) bij KRO-NCRV. Opvallende deelnemers zijn de gezinsleden van de familie Nagelkerke uit Oudenbosch. In seizoen acht waren zij al te zien en nu geven zij opnieuw een kijkje in hun leven. Op1 nodigde leden van twee nieuwe gezinnen aan tafel uit. In de komende reeks maken we onder andere kennis met de negen en tien gezinsleden uit de families Wildeman en Blom.

Met de komst van de Wildemannen en de Blommen had Op1 letterlijk een huis vol. Heel wat kinderen waren meegekomen en sommigen zaten bij hun paps of mams op schoot of de knie. Zo vol als de eerste beelden van het nieuwe seizoen Een Huis Vol laten zien, was het echter nou ook weer niet.

Gezellig, maar ook serieus

Het werd daarmee hartstikke gezellig in Op1. En moeder Priscilla Wildeman krijg je niet stuk met zoveel kinderen, bleek al snel: „Ik geniet echt van elk moment met z’n allen. En het is echt niet dat ik pas om elf uur ‘s avonds op de bank zit hoor.”

Serieus was het ook, als het de familie Blom aan gaat. Eén van de kinderen leeft namelijk niet meer. „Miriam is al in de hemel”, zegt de moeder van het gezin. „We tellen haar altijd mee, maar zij is niet meer op aarde.” De familie Blom komt er in de nieuwe reeks van Een Huis Vol uitgebreider op terug. Miriam is 6 jaar geworden.

Gemopper over het onderwerp

Hoe gezellig of serieus ook, veel kijkers vonden het maar niks dat Een Huis Vol een onderwerp in Op1 was. Sowieso al niet, omdat de mening is dat een nieuws-talkshow geen promopraatjes moet houden. En al helemaal niet omdat Kirsten Verdel voor het nieuws uit Rusland moest wijken en Een Huis Vol niet.

„Op1 stelt gewoon echt niets meer voor, een urgent onderwerp inruilen voor iets anders”, vindt ene Roy. Kijker Albert richting Verdel: „Terecht chagrijnig. Zeker als ik alle aandacht zie voor de andere onderwerpen, #maxverstappen en #eenhuisvol. Dat is beide zonde van de zendtijd. Die kinderen hadden thuis in bed moeten liggen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik snap niet dat #eenhuisvol voor gaat op een onderwerp als jij nu meemaakt en aanhaalt! @op1npo En daarnaast: verwijder de aankondigende tweet niet maar tweet waarom je de inhoud veranderd! https://t.co/pu13ZvIwu3 — Jerress (@Jerress) August 23, 2023

„Ik vraag me af of ‘jouw’ onderwerp niet belangrijker is… in elk geval véél belangrijker dan sommige van de andere aangekondigde onderwerpen”, vindt Maarten. En Loes: „Gemiste kans Op1. Gaat over veiligheid van Nederlandse burgers.”

Wie Op1 wil terugkijken, kan terecht op NPO Start.

