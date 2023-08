Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geen ruzie, wel een relatiebreuk: Ruud de Wild en Olcay Gulsen zijn uit elkaar

Ruud de Wild en Olcay Gulsen hebben geen relatie meer. Dat melden ze in een gezamenlijk statement op hun Instagram-pagina’s De radio-dj en de presentatrice waren sinds 2019 samen en maakten het nodige mee.

„De afgelopen maanden zijn wij niet meer een stel zoals je ons misschien kent”, schrijven ze allebei. „We hebben gemerkt dat we ieder voor zich dingen in het leven willen uitzoeken.”

Alhoewel de twee uit elkaar zijn, houden ze ‘nog steeds veel van elkaar’. „We hebben besloten elkaar los te laten in liefde. Er is niet iemand anders, geen gedoe en geen ruzie. We hebben na een tijd van overprikkeling tijd nodig voor onszelf.”



Ruud de Wild en Olcay Gulsen maakten samen het nodige mee

De 54-jarige De Wild en de 43-jarige Gulsen maakten veel mee in de vier jaar dat zij samen waren. Zo was er natuurlijk die veelbesproken eigen docusoap, waarin het reilen en zeilen van het stel werd gevolgd. Daar hadden allerlei mensen een mening over.

Zo schreef caberatier Youp van ‘t Hek in zijn NRC-column dat hij blij was dat het stel ‘gelukkig niet veel kijkers had met hun mensonterende docusoap’. „Dat scheelt voor dit stel een hoop schaamte op straat.”

Duo heeft spijt van serie: ‘Heeft je gekwetst’

„Ik had wel verwacht dat het heftig zou zijn, maar ik had niet verwacht dat er tafels en talkshows gevuld zouden zijn met mensen die er iets van gingen vinden”, zei Gulsen over alle kritiek in de laatste aflevering.

Ze zei verder spijt te hebben dat ze instemde met de serie: „Vooral omdat ik zie hoe erg het jou gekwetst heeft, het heeft je beschadigd”, richtte ze zich tot Ruud de Wild.

‘Anders waren we niet meer bij elkaar geweest’

De docuserie was De Wilds idee, verklapte Gulsen in april bij Beau. Waarom, dat weet radio-dj zelf ook niet helemaal. „Of het nou mijn ijdelheid was of een tia”, grapte De Wild. Volgens Gulsen kunnen de twee normaliter goed samenwerken, maar trok ze haar geliefde deze keer slecht. „Op dag drie zei hij dat hij ermee wilde stoppen. Dan zei ik: dat kan je toch niet maken.”

De Wild gaf toe dat hij zich in het maken van een docuserie vergist heeft. „Ik wist niet dat het zo kut zou zijn.” Toch moest hij wel doorgaan. „Anders waren we niet meer bij elkaar geweest”, hintte hij toen al op een breuk. Gulsen: „Ik vind dat als je ergens ‘ja’ op zegt, dan moet je het gewoon afmaken.”

Ruzie tussen Olcay Gulsen en Youp van ‘t Hek

In de serie zagen kijkers onder meer hoe Gulsen haar vriend steunde toen hij aan zijn herstel werkte. De radio-dj kreeg enkele jaren terug darmkanker. Het koppel reisde begin dit jaar ook samen naar de geboorteplaats van de ouders van Olcay Gulsen in Turkije.

Dat land werd eerder dit jaar getroffen door zware aardbevingen. Ook daarop had Youp van ‘t Hek flinke kritiek in zijn column. Hij vond dat de plekken in het vliegtuig beter naar hulpverleners konden gaan. „Dan denk ik bij mezelf: Youp van ’t Hek, lúl niet zo dom, je weet helemaal niet hoe dit gegaan is”, reageerde Olcay Gulsen, die zei dat alle kritiek haar raakte.

