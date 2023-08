Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wéér verbazing om Hugo de Jonge, die reageert op veelbesproken beperking-grapje: ‘Oh, oh, oh…’

Woonminister Hugo de Jonge heeft gereageerd op zijn veelbesproken opmerking over mensen met een beperking. „Gewoon een grapje, niet meer van maken dan dat”, zei hij. Aan tafel bij Humberto is daarop – opnieuw – met verbazing gereageerd. „Oh, oh oh…”

In een reportage door politiek verslaggever Jaïr Ferwerda over het vertrek van Lucille Werner uit de Tweede Kamer, deelde De Jonge vorige week vrijdag zijn herinneringen aan haar. Op dat moment naderde er een auto, waarop Ferwerda De Jonge naar voren trok zodat hij niet werd overreden.

De Jonge besloot vervolgens Ferwerda op een bijzondere manier te bedanken voor zijn reddingsactie: „Dank je wel voor het behoeden voor het overrijden, anders was ik ook met een beperking geëindigd.” Daarmee doelde hij op de beperking van Lucille Werner, die zelf slecht ter been is.

Hugo de Jonge zou ‘een gekke man’ zijn vanwege grapje

Aan de talkshowtafel werd toen al vol verbazing gereageerd. De Jonge werd uitgemaakt voor „gekke man”. Lucille Werner reageerde ook. „Wat ik hier ingewikkeld aan vind, is dat mensen met een handicap gezien moeten worden als potentieel. Als mensen die iets kunnen, die gelukkig kunnen zijn. En niet als zielig, kwetsbaar of als een object van zorg.”

Nu heeft Hugo de Jonge zelf gereageerd op zijn grapje en de ophef die daarna ontstond. „Ai, ai, dat beperkingsgrapje pakte een beetje verkeerd uit, hè”, confronteerde Jaïr Ferwerda hem met zijn uitspraken.”

De Jonge heeft absoluut geen spijt van beperkings-grapje

De demissionair woonminister reageerde door te zeggen: „Ja joh, weet je: gewoon een grapje. Niet meer van maken dan het is. Volgens mij moeten we het niet groter maken dan dat”, zei hij gisteren in de camera.

Of hij achteraf geen spijt had van zijn uitspraken? „Nee, hoor”, lachte hij. „Als je van grapjes al spijt moet krijgen, dan wordt het allemaal wel heel erg ingewikkeld. Nee, een onschuldig grapje. En we gaan weer gewoon aan het werk.”

Bekijk het fragment hieronder terug.



Heeft Hugo de Jonge spijt van zijn grapje dat hij afgelopen vrijdag maakte en voor ophef zorgde? @jairferwerda vroeg het hem en zijn reactie roept verbazing op bij de gasten in de studio. #Humberto pic.twitter.com/5B8pG4cuzI — Humberto (@HumbertoRTL) August 29, 2023

‘Oh, oh, oh, het is ongelooflijk’

„Oh, oh, oh”, was de eerste reactie aan de talkshowtafel van Humberto. Daar keken de gasten met verbazing naar het fragment. „Ik moet een beetje aan Rubiales denken”, zei Saskia Belleman, rechtbankverslaggever van De Telegraaf. De voorzitter van de Spaanse voetbalbond ligt momenteel hevig onder vuur vanwege ongepast gedrag bij een vrouwelijke voetballer.

Volgens haar had De Jonge direct sorry moeten zeggen. „Dat je niet gewoon in staat bent om te zeggen: ‘Het was gewoon een onhandige uitspraak van me. Dit had ik niet moeten doen’.” De anderen knikken. „Ja, dan is dit voorbij. Nu is het nog steeds niet voorbij. Het is ongelooflijk.”

Kijk Humberto hier terug.