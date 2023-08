Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oh jee, zijn papieren rietjes wel veilig? Onderzoek naar aanwezigheid van PFAS

Zijn papieren rietjes nog wel veilig te gebruiken? Die vraag ligt op tafel, nu de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoekt of in de rietjes van papier schadelijke PFAS zit. In België bleek uit onderzoek van wel.

De Nederlandse toezichthouder die de veiligheid van voedsel en producten bewaakt, doet daarom nu onderzoek naar de hoeveelheden PFAS in papieren drinkbuisjes in Nederland. Daaruit moet blijken of de mogelijk aanwezige stoffen gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid.

❓ Wat is PFAS? PFAS staat voor per- en polyfluoralkylstoffen. Dat is een groep van chemische stoffen, door de mens gemaakt, die onder meer worden gebruikt voor antiaanbaklagen in pannen, waterafstotende kleding en blusschuim. Bepaalde soorten PFAS kunnen het immuunsysteem van jonge kinderen schaden. Ook geeft blootstelling boven een bepaald niveau een verhoogd risico op kanker, leverbeschadiging en een te hoog cholesterolgehalte. Eerder schreef Metro over epidemioloog en onderzoekster Shanna Swan die destijds benadrukte dat deze stoffen ook invloed hebben op de mannelijke vruchtbaarheid.

Onderzoek naar aanwezigheid van PFAS in drinkbuisjes

Een woordvoerder van de NVWA bevestigt tegen persbureau ANP dat de toezichthouder inderdaad onderzoek doet naar PFAS in papieren rietjes. Eerder kwam EenVandaag daar in een bericht mee naar buiten. Aanleiding vormt de ontdekking in België, waar PFAS in de papieren strootjes is gevonden.

EenVandaag sprak onderzoeker Thimo Groffen, die in België onderzoek deed naar de aanwezigheid van PFAS in rietjes. Alhoewel de concentraties erg laag zijn, is er toch gevaar. Zo kan PFAS lekken naar drinken. „Het probleem is dat PFAS, zelfs in lage waarden, kan opstapelen in ons lichaam. En dat kan leiden tot toxische effecten”, waarschuwt hij.

Dit is het beste alternatief voor een papieren rietje

Sinds juli 2021 is de verkoop van plastic rietjes verboden in Nederland. Veel horecagelegenheden zijn toen (of deden dat al eerder) overgestapt op papier. Denk bijvoorbeeld aan fastfoodketens als McDonald’s en Burger King.

Maar nu moet uit NVWA-onderzoek dus blijken of dat wel echt veilig is. Volgens de NVWA is het verkennende onderzoek al voor de zomer begonnen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in een speciaal NVWA-lab in Groningen. Eind dit jaar of begin volgend jaar zou de studie klaar moeten zijn. Over de eerste bevindingen doet de controledienst geen mededelingen.

Voor wie dat onderzoek niet wil afwachten, maar tóch uit een rietje wil drinken, heeft onderzoeker Groffen wel een tip. Het beste alternatief is een rietje van roestvrijstaal, zegt hij. EenVandaag schrijft dat die stof op basis van zijn onderzoek het best uit de verf komt als het op PFAS aankomt. „Of helemaal geen rietjes gebruiken, dat kan natuurlijk ook.”

Reacties