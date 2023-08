Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vijf jaar na Stint-ramp Oss toch nog vervolging: ‘Schadelijk product, maar men zweeg erover’

Weet je het nog, dat vreselijke drama met een Stint in het Brabantse Oss? Vier kinderen kwamen daarbij om het leven. De Stint-ramp is al weer bijna vijf jaar geleden. Toch komt er nu een vervolging voor verantwoordelijke makers van het vervoermiddel.

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt twee bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de productie en verkoop van de Stint. Ook twee leidinggevenden van deze bedrijven worden vervolgd en verdacht van het plegen van meerdere strafbare feiten. Dat heeft het OM vandaag bekendgemaakt.

Stint vol kinderen aangereden door een trein

Met de elektrische bolderkar gebeurde op 20 september 2018 een ernstig ongeluk. Daarbij kwamen vier kinderen om het leven, een vijfde kind en een begeleidster raakten zwaargewond. De Stint kwam op een spoorwegovergang terecht en werd aangereden door een trein. Heel veel Nederlanders waren diep geschokt. Binnen twee weken werd besloten dat de Stint de openbare weg niet meer op mocht. In Den Haag werd in een politiek debat een jaar later na een rapport vol harde conclusies geconstateerd ‘dat het drama nooit had mogen gebeuren‘.

Volgens het OM is „de Stint een schadelijk product en wisten de verdachten van die schadelijkheden, maar zwegen ze erover”. Ze hebben daarmee volgens het OM „de veiligheid van gebruikers van de Stint in gevaar gebracht”. De verdachten worden ook vervolgd voor valsheid in geschrifte. Dat is onder meer omdat bij een in 2011 ingediend verzoek bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ten onrechte zou zijn vermeld dat de Stint voldeed aan de benodigde veiligheidseisen.

Justitie begon een onderzoek naar de Stint toen na het ongeluk in Oss meerdere meldingen van eerdere incidenten met het vervoermiddel naar voren kwamen. „Hoewel verdachten wisten van diverse gebreken, werd er onvoldoende actie ondernomen. De Stint bleef met die gebreken bij vele kinderdagverblijven in gebruik, met alle risico’s van dien.”

Slachtoffers en nabestaanden

Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak voor de rechter zal komen. Het OM laat weten dat recent met de slachtoffers en nabestaanden is gesproken over de aanstaande strafzaak. „Zij vinden het heel belangrijk dat er uitgebreid onderzoek is gedaan en dat de verdachten zich moeten verantwoorden om uitleg te geven over onze bevindingen en beschuldigingen. Ook bijna vijf jaar na het ongeluk is de impact van het ongeluk nog altijd groot.”

👇 Reactie Stint-oprichter Stint-oprichter Edwin Renzen is blij dat vijf jaar na het fatale ongeluk met de elektrische bolderkar meer duidelijk zal worden over wat er die dag precies is voorgevallen. Dat zegt hij in een reactie op het besluit van het OM. „We hebben altijd aan alle onderzoeken meegewerkt, inclusief het strafrechtelijk onderzoek”, zegt Renzen, een van de betrokken leidinggevenden. „Dat gaat nu een andere fase in. Het is fijn dat dit nu aan de rechtbank wordt voorgelegd en dat deze onafhankelijke partij naar de informatie gaat kijken. We zien de rechtsgang met vertrouwen tegemoet.”

Onderzoeken naar de Stint

De afgelopen jaren zijn meerdere onderzoeken gedaan naar de Stint en de problemen rond het vervoermiddel. Dat gebeurde onder meer door TNO, de Inspectie Leefomgeving en Transport, het Nederlands Forensisch Instituut en de Nederlandse Arbeidsinspectie. „Alle rapporten van deze instanties zijn ook betrokken in het strafrechtelijk onderzoek”, aldus het OM.

Na het ongeluk zijn drie deelonderzoeken gestart naar de rol van de producent en de leidinggevenden, laat het OM weten. De andere twee zijn afgerond en daarin wordt niemand vervolgd. Het gaat om de onderzoeken naar de toedracht van het ongeluk en of de werkgever voldoende had gedaan om het ongeval te voorkomen.

Terugblik op tv

Op RTL 4 is zondagavond een documentaire van Humberto Tan over het drama met de Stint te zien. Vijf jaar na de Stint: Het verhaal van de ouders begint om 22.25 uur.

Reacties