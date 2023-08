Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Robottaxi’s in San Francisco steeds populairder (en mensen gebruiken ze niet alleen voor stadsritjes)

In een taxi zonder chauffeur stappen en toch op je bestemming aankomen. Het klinkt als iets van de toekomst, maar zelfrijdende taxi’s winnen in San Francisco al in rap tempo aan populariteit. En mensen gebruiken de robotvoertuigen niet alleen om zich snel van A naar B te kunnen verplaatsen, zo blijkt uit rondvraag van een lokale krant.

Sinds kort rijden de robottaxi’s dag en nacht testritten door de straten van San Francisco. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de zelfrijdende taxi’s van het bedrijf Cruise gaan concurreren met Uber en andere traditionele taxibedrijven, maar omdat er geen bestuurder of andere vorm van begeleiding in de voertuigen aanwezig is, worden de taxi’s nu al op grote schaal gebruikt om seks in te hebben na een avondje stappen.

Al meerdere keren seks gehad in robottaxi’s

„Er is niemand die tegen je zegt dat je het niet kunt maken”, vertelt Alex (niet zijn echte naam) aan de San Francisco Standard. Hij heeft naar eigen zeggen al meerdere keren seks gehad in een zelfrijdende taxi. Ook Megan (niet haar echte naam) heeft zich er wel eens schuldig aan gemaakt. „Van het één kwam het ander en we hadden seks.”

De robottaxi’s zijn uitgerust met meerdere camera’s die het verkeer in de gaten moeten houden, maar ook binnenin de voertuigen wordt er volgens Cruise gefilmd. „Als er tijdens de reis iets gebeurt, kunnen we de opnames analyseren”, aldus het bedrijf op de website. Maar dat houdt de gebruikers van de taxi’s niet tegen om er seks in te hebben. „Het was grappig want de ramen besloegen en in elk ander voertuig was dat een probleem geweest”, zegt Alex.

Amsterdamse Wallen ‘to go’

Dat mensen seks zouden gaan hebben in zelfrijdende auto’s werd enkele jaren geleden al voorspeld door deskundigen. In een studie uit 2018 schreven de onderzoekers: „Het is maar een kleine sprong om je de Amsterdamse Wallen ‘to go’ voor te stellen.”

Een adviseur van het Canadese adviesorgaan Automated Vehicles Center of Excellence waarschuwde in zelfs 2016 al voor de gevaren ervan. „Seks is een van de vele dingen die mensen zullen doen in zelfrijdende auto’s en die hun reactievermogen aantast wanneer ze het van de computer over moeten nemen of in moeten grijpen.”

En dat zelfrijdende auto’s inderdaad niet helemaal autonoom functioneren bleek onlangs ook in San Francisco toen er verkeerschaos ontstond nadat meerdere voertuigen uitvielen door een wifi-storing. Zeker tien taxi’s stonden plotseling stil en blokkeerden de weg.