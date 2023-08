Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Grijze haren? Die kunnen weer verdwijnen, blijkt uit onderzoek

Veel jonge mensen bekijken hun spiegelbeeld soms nét even langer om te kijken of er nog geen grijze haartjes tevoorschijn komen. Hoewel dit bij de meeste mensen pas op z’n vroegst na hun dertigste begint (met enkele haartjes, geen zorgen), kun je er nu al wakker van liggen. Dat is gelukkig niet nodig. Uit nieuw onderzoek blijkt namelijk dat het krijgen van grijze haren omkeerbaar is.

Dat betekent dat zelfs wanneer je al grijze haren hebt deze weer als sneeuw voor de zon kunnen verdwijnen.

Genetische bepaling

Het is grotendeels genetisch bepaald op welke leeftijd jij je eerste grijze haren kan verwachten. Vaak gebeurt dit rond dezelfde periode waarin je ouders grijze haren kregen. De meeste mensen zitten nou niet bepaald op grijs haar te wachten, omdat ze bang zijn dat ze er dan stukken ouder uitzien.

Gelukkig kun je opgelucht ademhalen, want onderzoekers zijn erachter gekomen dat grijs haar helemaal niet blijvend hoeft te zijn.

Onderzoek naar de komst (en het verdwijnen) van grijze haren

De onderzochte personen met grijs haar waren van alle leeftijden. Zelfs een kind van 9 jaar (met grijs haar) deed mee aan het onderzoek. Aan hen werd gevraagd een stressdagboek bij te houden. Wat bleek? Stress heeft enorm veel invloed op het al dan niet krijgen van grijze haren. Hierdoor vroegen de onderzoekers zich direct af of als de stress verdween, de grijze haren ook weer verdwenen.

Dat klopte, naarmate de stress minder werd bij de proefpersonen, werd ook hun haar minder grijs. Dat wordt ‘repigmentatie’ genoemd. Hierbij was te zien dat grijze haren langzaamaan weer hun oorspronkelijke kleur verkregen. De sleutel tot het uitstellen van grijs haar óf het laten verdwijnen van je grijze haren is dus stressfactoren in je leven elimineren. Dat is natuurlijk niet zo makkelijk gezegd als gedaan, maar zeker niet ondenkbaar.