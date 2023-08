Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deurwaarder vertelt bij Humberto over ‘autonomen’: ‘Willen geen deel uitmaken van samenleving, grondwet geldt niet’

Ze betalen geen belastingen, hebben geen zorgverzekering of negeren de boetes die zij ontvangen: autonomen. Nederland telt er nu naar schatting tienduizend. Gerechtsdeurwaarder Stefano Nocco schoof gisteravond in talkshow Humberto aan om te vertellen wat hij aantreft en doet als hij aan de deur van autonomen verschijnt. Binnen komt hij amper.

Autonome burgers, zoals ze zichzelf noemen, of iets meer radicale ‘soevereinen’ willen geen deel uitmaken van onze maatschappij. Zij ‘zeggen hun contract op met de staat’ of verklaren hun woning tot ambassade. Autonomen vinden veel informatie op een platform als Telegram (‘hoe je onder de regels uit kunt komen’) of vinden mensen die zich voordoen als jurist (maar dat niet zijn). Zij betalen niets meer. Het resultaat in alle gevallen: schulden. Die schulden stapelen zich op en er verschijnen steeds meer deurwaarders voor hun huis (of ‘ambassade’). Sommigen mensen zaten al diep in de schulden en zien autonoom gedrag als een slimme uitweg.

Steeds meer autonomen

Het fenomeen autonomen bestaat al langer, maar er komen er steeds meer, merkt deurwaarder Stefano Nocco. „Als ik het vergelijk met tien jaar geleden, toen gebeurde het één keer per jaar. Nu komen we een aantal keren per week deze mensen tegen”, zegt hij op RTl 4 bij Humberto, waarin het dinsdag nog over ‘het grapje’ van Hugo de Jonge ging. „Het groeit en dat is het problematische. Het heeft een soort aanzuigende werking en lijkt aantrekkelijk voor steeds meer mensen. Daar maken we ons zorgen over.” Dat doet overigens ook de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), die vreest voor geweldsuitbarstingen.

De groep autonomen is heel divers, ziet Nocco. „Je kunt het helemaal geen stempel geven. Het zit door alle lagen van de samenleving.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ze betalen geen belastingen, hebben geen zorgverzekering of negeren de boetes die zij ontvangen. Autonome burgers, zoals ze zichzelf noemen, willen geen deel uitmaken van onze maatschappij. Gerechtsdeurwaarder Stefano Nocco spreekt ze regelmatig. #Humberto pic.twitter.com/EVEjpDCa0H — Humberto (@HumbertoRTL) August 30, 2023

Geen contact met autonomen

„Je hebt je in Nederland aan regels en wetten te houden”, vindt de deurwaarder. Ook autonomen. „Je hebt rechten en je hebt plichten.” Als je iets niet betaalt, of het nou een boete, de alimentatie van de ex-partner, de zorgverzekering of de huur is, dan trekt Stefano Nocco of een collega-deurwaarder uiteindelijk aan je bel. „Wat wij doen is contact maken, dat is de kern van ons beroep. Waar het mis gaat bij autonomen, is dat je geen contact kunt maken. Wij willen een oplossing vinden voor een zaak en staan tussen twee partijen in. Niet meer voor de één of meer voor de ander. Deurwaarders zijn onafhankelijk, we zijn geen overheid en je kunt bij ons je verhaal goed kwijt.”

„Maar ja, we komen letterlijk en figuurlijk niet bij die mensen binnen”, merkt Nocco keer op keer als hij weer eens autonomen treft. Dat hij daarbij steevast wordt gefilmd, autonomen hebben graag bewijs, vindt de deurwaarder niet erg. Een gesprek goed terugkijken en -luisteren, daar vindt hij niets mis mee. „Maar we kunnen zo niet bijdragen aan een oplossing voor deze mensen. En ze niet vertellen dat dit niet de weg is die zij moeten bewandelen.”

Een rabbit hole aan termen

„Autonomen beginnen eigenlijk direct in niet mis te verstande bewoordingen duidelijk te maken dat wat ik doe, onwettig is. Dat het strafbaar is, dat ze geen contract met mij hebben, met de overheid of met de schuldeiser namens wie ik kom. Als je je er een beetje in gaat verdiepen, dan kom je uit in een soort rabbit hole aan termen waar je niet uitkomt. Ik wil daar van weg blijven, want het is de bedoeling van autonomen dat wij volledig in de war raken van alle termen waarmee wordt gestrooid.”

„Wat voor termen dan?”, wil talkshowhost Humberto Tan weten. De deurwaarder: „Autonomen zeggen dat de wetgeving op hen niet van toepassing is, bijvoorbeeld omdat de koningin (Wilhelmina, red.) tijdens de oorlog Nederland is ontvlucht. En daarmee het koninkrijk achter zicht heeft gelaten, waardoor alle wetten ongeldig zijn geworden die inmiddels in Nederland nog zijn getekend. De grondwet schijnt niet meer te bestaan. Op grond daarvan vinden zij het werk van deurwaarders, maar ook van rechters en van officieren van justitie onwettig.”

Autonomen leggen boetes op

Stefano Nocco krijgt meer aan z’n broek: zogenaamde bekeuringen. „Autonomen erkennen ons niet, maar aan de andere kant leggen ze ons boetes op basis van allerlei andere wetsartikelen. Het is een soort cherry picking (‘selectief winkelen’, red.), voor wat ze uitkomt.” Zo’n bekeuring is bijvoorbeeld 5000 euro ‘wegens het bedreigen van de mens’.

De deurwaarder wil graag stellen dat met het gedrag van autonomen, de problemen niet weg zijn. „Als jij in de problemen zit omdat je schulden hebt, dat kan. Trek aan de bel. Wij komen juist aan de deur om het gesprek open te breken, dat is wat wij deurwaarders proberen te doen. Dag in, dag uit. Nogmaals, wij zijn geen overheid. Als wij dingen signaleren die niet kloppen, trekken wij juist aan de bel voor jou.” Maar ja, Nocco moet ook vaststellen dat hij „door deze schijnwerkelijkheid” zelden bij autonomen binnenkomt.

Je kunt Humberto terugkijken via RTL XL.

Reacties