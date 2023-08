Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Nieuw walhalla voor drugssmokkel’, Op1 in gesprek met douane over déze Nederlandse haven

Waar de Rotterdamse haven berucht is vanwege drugssmokkel, lijkt nu een andere haven te moeten oppassen voor de reputatie. Vlissingen is namelijk de ‘nieuwe hotspot’ als het gaat om drugssmokkel. Op1 heeft het erover.

Gisteren nam koning Willem-Alexander polshoogte in de haven, samen met staatssecretaris Toeslag en Douane Aukje de Vries, die aan tafel zit bij Op1. „We hebben hem laten zien welke instrumenten we gebruiken om drugs op te sporen.”

Op1 over drugssmokkel

Zo werkt de douane in Vlissingen onder andere met speurhonden, maar volgens De Vries is het noodzakelijk om cameratoezicht te intensiveren. „We zien de verwoestende gevolgen van de drugscriminaliteit door de hele samenleving. Als je bijvoorbeeld naar woonwijken kijkt, wat er voor sommige mensen hun deur wordt gelegd… granaten, of bommen die ontploffen. Maar ook de drugslabs op het platteland en hele jonge uithalers die geronseld worden.”

„We willen hier echt een vuist tegen maken”, zegt De Vries. „Dat moet samen met de douane, met de zeehavenpolitie en ondernemers. Maar mensen moeten zich ook beseffen dat als je dat lijntje snuift, dat je dit in stand houdt. De vraag om drugs is er en we hebben hier een fantastische infrastructuur die wordt misbruikt door criminelen.”

Werkbezoek koning

De inzet tegen drugscriminaliteit wordt niet alleen gedaan in grote havens als Rotterdam, maar „wij beseffen ons ook dat we moeten kijken naar kleinere havens als bijvoorbeeld die van Vlissingen en in het noorden”, verduidelijkt De Vries.

Bij Op1 kwam de vraag op hoe zo’n werkbezoek van de koning tot stand komt. Geeft hij zelf interesse aan of wordt hij uitgenodigd? De Vries zegt daarover: „Elk bewindspersoon heeft de mogelijkheid om een keer een werkbezoek met de koning te doen en het leek mij in ieder geval heel mooi om hem mee te nemen naar de douane. Het is goed om te laten zien dat we meer doen dan alleen in de Rotterdamse haven.”

‘Vlissingen is uniek’

Plaatsvervangend regiodirecteur van de Douane Chris Mels is aanwezig bij Op1 en vertelt over de werkwijze. „We zien heel veel cocaïne in de lading zelf. Vlissingen is daar uniek in, omdat er nog losse pallets met bananen binnenkomen naast containers. Maar het zit soms ook op het schip zelf, of eronder. Het wordt heel brutaal soms ook overboord gegooid. Een jaar of twee geleden vonden we 300 kilo cocaïne op het strand.”

Mels heeft meer opmerkelijke verhalen. „Soms zien we torpedo’s onder het schip aangebouwd waar dan drugs in zit. Het komt vooral mee vanuit Zuid-Amerika.” Ook worden honden ingezet met een methode die in Vlissingen is ontwikkeld, legt Mels uit. „We zuigen een paar minuten lucht uit een container die al twee, drie weken onderweg is en daar zitten dan sporen van cocaïne in. Die geurstoffen vangen we de honden op.”



Vlissingen is de nieuwe hotspot als het gaat om drugssmokkel. Plaatsvervangend regiodirecteur van de Douane Chris Mels ziet dat criminelen steeds vernuftiger te werk gaan. “Soms zien we torpedo’s onder het schip aangebouwd waar dan drugs in zit” #Op1 #MAX pic.twitter.com/BL1LvnrEJp — Op1 (@op1npo) August 30, 2023

Douane onderschept

Volgens Mels onderschept de Nederlandse douane zo’n 60 tot 70 procent van de meegesmokkelde drugs. „We zijn blij met dat soort getallen, maar het blijft binnenkomen. Het is echt zaak dat we blijven controleren.”

In Op1 wordt er gevraagd naar de veiligheid van douanemedewerkers. „Collega’s kunnen gevolgd worden, en dat gebeurt”, aldus Mels. „Maar dat moeten we echt zien te voorkomen.” Dat medewerkers worden geïntimideerd is een probleem waar „heel veel aandacht voor nodig is”, stelt Mels.

Legalisering

Op X zijn de reacties over drugssmokkel van andere aard. Sommige kijkers pleiten voor legalisering als oplossing voor drugscriminaliteit.



Enige oplossing vr enorme drugscriminaliteit is legalisering. Uit alle gegevens v Amerika's War on drugs, blijkt dat alle triljarden die uitgegeven zijn, alle politieinzet ten spijt, corruptie, intimidatie, slachtoffers, niets oplost, integendeel, een toename is gevolg. #op1 — Ilse 🌹🌍😎 (@IlseDeckers) August 30, 2023



#Op1 er zijn dus nog steeds mensen die denken dat je de strijd met de drugscriminelen kan winnen. En dat terwijl de criminaliteit naar nagenoeg nul gaat als je gaat legaliseren — Johan Vollebroek (@JohanVollebroek) August 30, 2023



Hè, ze onderbraken die man van de douane zeker 3x net terwijl hij iets duidelijk wilde uitleggen. En hij was toch niet overdreven langdradig ofzo. Maar nee, er moest persé eerst iets over die honden tussendoor. #op1 — Eavesdropje (@Eavesdropje) August 30, 2023

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.

