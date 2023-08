Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit signaal wijst op micro-cheating en zo ga je ermee om in een relatie

Micro-cheating in een relatie komt tegenwoordig best vaak voor. Maar hoe herken je micro-cheating en hoe ga je er uiteindelijk mee om? Psychotherapeut Jourdan Travers legt daarover het een en ander uit én haalt wellicht ook wat zorgen bij je weg.

Naast het ‘traditionele’ vreemdgaan, bestaat er ook micro-cheating. Een nieuwere manier van vreemdgaan, waar Metro eerder ook al over schreef. Flirten, pikante sms’jes sturen, veelvuldig liken van iemand z’n social media-foto’s of een telefoonnummer onder een valse naam opslaan: het valt allemaal onder micro-cheating. En blijkbaar neemt micro-cheating toe, aldus Travers.

Vertrouwen in relatie

Maar hoe ga je met zoiets om? Want iemand is toch niet “echt” vreemdgegaan? Psychotherapeut Jourdan Travers benadrukt in het Amerikaanse Psychology Today dat dit soort acties wel het vertrouwen kunnen beschadigen. Vertrouwen is namelijk een belangrijke peiler in een gelukkige relatie.

Travers haalt een onderzoek aan dat in Psychological Reports verscheen. Daaruit bleek dat een gebrek aan vertrouwen in een relatie kan leiden tot emotionele instabiliteit, conflicten en zelfs de intentie om uit elkaar te gaan. Daarnaast hebben personen die hun partner niet vertrouwen de neiging om in telefoons te kijken. Wat ook niet bevordelijk is voor een relatie.

Waarschuwingssignaal van micro-cheating

Volgens de psychotherapeut is er een waarschuwingssignaal dat wijst op micro-cheating. En legt ze daarbij uit wat je ermee kunt doen. Het signaal? Je blijft onschuldige geheimen ontdekken over jouw partners vriendschappen of contacten.

Travers licht de boel wat nader toe. „Stel dat je erachter komt dat jouw partner seks had met iemand anders een aantal maanden geleden. Dan voel je je verraden en bedrogen. Maar wat als je erachter komt dat jouw partner regelmatig luncht met een aantrekkelijke collega? Dan kan het gevoel of een reactie bij die ontdekking verschillend zijn.” De psychotherapeut schetst twee mogelijke reacties, waarbij de één niet beter is dan de ander:

1. Je confronteert jouw partner met dit ‘geheim’

Het kan zo zijn dat jouw partner ervaart dat je hem of haar beschuldigt van vreemdgaan. Of dat jij onzekerheid en twijfels over jullie relatie laat zien. Volgens Travers kan dit ervoor zorgen dat het opgebouwde vertrouwen aangetast wordt.

2. Je negeert het omdat het niet relevant is voor jullie relatie

In dit geval geef je jouw partner het voordeel van de twijfel en concludeer je dat hij of zij wellicht vergeten is om deze collega op te noemen. Dit omdat het simpelweg niet belangrijk was. Ondanks dat, kan het jou ook aan het twijfelen brengen. Want, zijn er nog meer zaken die niet opgenoemd worden?

Vragen aan jezelf stellen volgens psychotherapeut

De psychotherapeut raadt aan om vooral niet te snel te handelen en even emotioneel afstand te nemen van het geheim of de informatie die je hebt gekregen. „Weeg de het feit dat jullie relatie sterk, gelukkig en bevredigend is af tegen het feit dat jouw partner wellicht met één voet buiten de deur staat.”

Travers oppert om, voordat je reageert, eerst jezelf een aantal vragen te stellen:

Hoe zinvol is deze informatie? Heb je meerdere redenen om jouw partner te wantrouwen? Heb je zelf wel eens een vergelijkbaar geheim voor jouw partner achtergehouden? En zo ja, waarom besloot je dit geheim niet te delen?

Eerder vreemdgegaan?

Als je jezelf deze vragen hebt gesteld en iets meer duidelijkheid hebt, kunt je jouw partner om meer opheldering vragen. Probeer dit op een nieuwsgierige toon te doen, niet beschuldigend. En geef jouw partner de ruimte om daarop te reageren. Travers benadrukt dat micro-cheating iets anders is dan fysieke ontrouw. „Jouw partner hecht hoogstwaarschijnlijk niet veel waarde aan zijn of haar gedrag, maar dat betekent niet dat je het onder het tapijt moet vegen.”

Maar voor hen die wellicht een partner hebben die een geschiedenis kent qua overspel, geldt een andere aanpak. Travers benadrukt dat signalen van micro-cheating bij potentiële of structurele vreemdgangers een ‘rode vlag’ kunnen zijn. Zij haalt een onderzoek uit de Archives of Sexual Behavior aan. Waaruit bleek dat bij mensen die eerder ontrouw pleegden in vorige relaties, de kans drie keer zo groot was dat zij in een nieuwe relatie opnieuw vreemd zouden gaan.

Beetje flirten in relatie is natuurlijk

Dit suggereert dat ontrouw uit het verleden een sterke voorspeller is van toekomstige ontrouw. „Als je merkt dat je partner vaak sms’t, flirt of dingen voor je verbergt en eerder ook nog vreemd ging? Dan wil je misschien nog eens overwegen of je ze kunt vertrouwen.”

Dat gezegd hebbende, benadrukt de psychotherapeut dat iedere relatie uniek is en aan gewerkt kan worden. Ze haalt een onderzoek aan van psycholoog en onderzoeker Giulia Zoppolat die concludeerde dat een beetje flirten buiten de relatie natuurlijk is en geen kwaad kan. „Het is normaal om aantrekkelijke alternatieven in je leven te hebben; dit is niet noodzakelijkerwijs een bedreiging voor je relatie,” merkte ze op.

Communicatie is de ‘key’

Travers sluit af dat er geen pasklare oplossing is voor gedrag dat tegen ontrouw aanschuurt. De aanpak en oplossing verschillen nog steeds qua relatie en partner. Mochten bepaalde geheimen voor jou als bedrog of verraad voelen? Praat dan open en eerlijk met jouw partner. „Duidelijke communicatie geworteld in empathie en begrip is de hoeksteen van langdurige relatietevredenheid.”