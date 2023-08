Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

B&B Vol Liefde brengt tóch nog een derde stel voort, Thalia vindt de liefde bij deze kandidaat

De B&B Vol Liefde-soap is ook nadat het programma is afgelopen niet voorbij. Hoewel Thalia twee keer naar de Ardennen afreisde om te kijken of Leendert haar prins op het witte paard was, vond ze daar de liefde niet. Maar toen kwam de plottwist: nu blijkt dat er voor haar toch een match in het programma zat.

Ze heeft namelijk de liefde gevonden bij een andere kandidaat.

Thalia uit B&B Vol Liefde vindt tóch de liefde

Thalia moest aan het begin van het B&B Vol Liefde seizoen het veld ruimen voor de andere vrouwen van Leendert. Ze schrok hen af, daarom was het beter om afstand te nemen, vond Leendert. Toch bleven de twee geïnteresseerd in elkaar, en stond ze een paar weken later op uitnodiging van Leendert weer in Moulin de Floumont.

Voor de kijkers leek het alsof de vonk tussen hen helemaal aanwakkerde. Toch bleek tijdens de reünie van B&B Vol Liefde afgelopen zaterdag dat er voor hen geen happily ever after in zit. Net als voor de meeste andere stellen. Maar twee van hen vonden wel de liefde: Debbie en Paul en Joy en Dani. En aan dat rijtje kan nu een derde koppel toegevoegd worden. Tijdens de grote reünie deed Thalia een andere catch.

Want hoewel de stabiele relatie van Debbie en Paul even aan het wankelen gebracht werd door Harry, zat de match tussen hem en Debbie er ook niet in.

Groot feest na reünie

Wat blijkt nu? Harry en Thalia zien elkaar wel zitten. Dat bevestigen ze in een bericht aan RTL Boulevard. „Thalia en ik hebben elkaar bij de reünie leren kennen. Nu hebben wij groot feest en gaan we het avontuur samen aan”, schreef Harry als bijschrift bij een romantisch plaatje van de twee, waarin ze elkaar stevig vasthouden.

Fans van B&B Vol Liefde buitelen over elkaar heen. Dat uitgerekend zij twee met elkaar eindigen, had niemand verwacht.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

THALIA EN HARRY ZEG JE ME NOU

🤯 #benbvolliefde — Gawy Doets 🌈 (@gawys) August 28, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat?? Thalia en Harry?? #benbvolliefde — Linda van der Ende (@lin1975) August 28, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.