Kijk morgenavond maar eens omhoog: dit bijzondere fenomeen is goed te zien

Als we even geluk hebben, is er in de nacht van woensdag naar donderdag een bijzonder fenomeen te zien. De blauwe supermaan staat aan de hemel en zoals het er nu naar uitziet, zal het ‘s avonds genoeg opgeklaard zijn om ‘m te zien.

Want hoewel we morgenavond te maken hebben met wolkenvelden, komen ook opklaringen voor. Weeronline schrijft dat de supermaan waarschijnlijk op veel plekken in het land goed te zien is.

Blauwe supermaan morgen mogelijk goed te zien

Morgen hebben we overdag te maken met buien, en de hoop is dat de wolken die daarbij horen, zodra de maan aan de hemel staat, verdwenen zijn. Wel komen de meeste buien in de ochtend en middag voor, dus de kans is groot dat de bewolking opklaart. Later in de middag en aan het begin van de avond nemen de buien in activiteit af en trekken ze Duitsland in.

‘s Avonds zijn er droge perioden en ook de zon laat haar gezicht regelmatig zien, totdat ze ondergaat. In de nacht is er dan sprake van een mix van wolken en brede opklaringen. De meeste opklaringen zijn hoogstwaarschijnlijk weggelegd voor het oosten van het land. Ook dan is aan de kust kans op een bui groot.

Wil je de blauwe supermaan goed zien, ga dan niet al te laat in de nacht kijken. In de oostelijke helft is de maan gedurende de hele nacht vaak goed zichtbaar. In de kustgebieden wordt de maand mogelijk wat vaker afgeschermd door enkele wolkenvelden.

Wat is een (blauwe) supermaan?

Een blauwe supermaan betekent niet dat de maan blauw is (of dat ie de wereld redt). Tijdens deze periode lijkt de maan groter en feller dan normaal, omdat de afstand tussen de maan en de aarde niet steeds hetzelfde is. Vanwege de eivormige baan om de aarde staat de maan soms dichter bij onze planeet, andere keren is ie verder weg. Tijdens een supermaan lijkt de volle maan ongeveer 7 procent groter en 14 procent helderder dan normaal.

De term ‘blauwe maan’ slaat dus niet op de kleur, maar wordt gebruikt als er twee volle manen binnen één maand voorkomen. De vorige volle maan was op 1 augustus, dus donderdag is al de tweede van de maand. En omdat de maan dan iets dichter bij de aarde staat dan normaal, is het een blauwe supermaan. De volgende blauwe supermaan is pas weer op 31 mei 2026 te zien, dus werp morgenavond maar een blikje uit ‘t raam.

