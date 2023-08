Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kunnen we op een aangename nazomer rekenen? Dít heeft september in petto

Deze zomer paste voor velen waarschijnlijk niet in het plaatje van lekker Nederlands zomerweer. Kunnen we de komende tijd dan wel rekenen op een beter vooruitzicht met een mooie nazomer?

Heel even konden we laatst genieten van warm weer, maar verder hadden we te maken met regen en lage temperaturen.

Warme dagen in september

Goed nieuws, want in september lijkt het mooi nazomerweer te worden met een bovengemiddeld aantal warme dagen. Uit de voorspellingen van Weeronline blijkt echter ook dat er in september stevige buien en koude nachten in het verschiet liggen.

Er is dus een grote kans op rustig, zonnig en droog weer in september. De kans op zomerse warmte is het grootst in het zuidoosten van Nederland: met zo’n 30 tot 40 procent. Normaal komt het in september in het noorden zeven keer tot een warme dag, tien tot twaalf keer in het midden van het land en twaalf tot veertien keer in het zuidoosten.

Plensbuien in het verschiet

Dit jaar telt september onder invloed van hogedrukgebieden waarschijnlijk meer warme dagen; in de eerste helft van de maand en dan vooral in het zuidoosten, aldus het weerbureau.

Toch wordt het niet dagenlang zonnig en warm komende maand, maar ontstaan er ook regelmatig stapelwolken en kan het soms flink plenzen. Hierbij kan er op sommige plekken in korte tijd veel regen vallen. Gemiddeld over het land verwacht Weeronline een normale hoeveelheid regen.

Koude nachten

In de nachten kan het trouwens flink afkoelen. Normaal is het in september zo’n 10 graden ‘s nachts, maar dit jaar kan het soms flink kouder worden met mogelijk de eerste kans op vorst aan de grond. Door de koude nachten kan er gemakkelijk mist ontstaan.

De meeste kans op dichte mist, die hinder oplevert voor het verkeer, is als er buien zijn gevallen die worden gevolgd door een rustige, koude en heldere nacht. Dat is dus niet ondenkbaar gezien de weersvoorspelling voor september.

Nazomer

Houd een warmere jas dus alvast in de aanslag voor koele ochtenden en nachten, maar warme nazomerdagen zijn in ieder geval niet uitgesloten.

Vorige Volgende

Reacties