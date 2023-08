Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit kost een nacht in de B&B Vol Liefde van de deelnemers in 2023

Slapen in Portugal bij Marian? Een tantra-trip bij Walter op het erf? Dit kost een overnachting in de bed & breakfasts uit het seizoen B&B Vol Liefde van 2023.

B&B Vol Liefde is het meest besproken tv-programma van dit moment. Nederlandse eigenaren van een bed & breakfast in het buitenland krijgen in hun zoektocht naar liefde verschillende partners over de vloer en dat levert heerlijk ongemakkelijke televisie op. Het de ultieme mix tussen de drie populaire tv-programma’s Boer Zoekt Vrouw, Bed & Breakfast en First Dates.

Dit kost een nacht in een B&B Vol Liefde

Hoe geproduceerd en echt een dergelijk programma is, kun je betwisten. Het moet immers schurende televisie opleveren. Feit is dat de deelnemers echt een bed & breakfast runnen, die je kunt boeken. We zochten voor je uit wat een overnachting kost bij de verschillende accommodaties.

1. Le Domaine Vert van Walter in Frankrijk

Walter heeft een breed scala aan accommodaties beschikbaar. Een campingstandplaats in deze prachtige natuurrijke omgeving heb je al vanaf 12,50 euro per nacht. Maar je wil natuurlijk een B&B vol liefde. Welnu, een blokhut heb je al vanaf 60 euro buiten het hoogseizoen en binnen het hoogseizoen voor 70 euro. De boerensuite boek je vanaf 75 euro en een overnachting in het vakantiehuis reserveer je vanaf 110 euro. Een plek in de luxe Gite, die veelvuldig in beeld kwam tijdens de tv-serie, boek je vanaf 150 euro per nacht. Bekijk hier alle tarieven.

2. Villa Surga in het Portugal (Budens) van Marian

Dan het meest luxe onderkomen uit de serie, villa Surga van Marian, die als het aan ons ligt voor eeuwig voor Ed én Olof moet kiezen. Mocht je zelf in haar B&B Vol Liefde willen slapen, dan moet je behoorlijk diep in je buidel tasten. Een complete villa boek je vanaf 500 euro per nacht, al kun je sinds kort niet meer via Booking boeken.

3. Moulin de Floumont in België (Ardennen) van Leendert

Van hyperluxe naar achenebbisj. In de Ardennen kun je een plekje boeken in de rommelige en stoffige bed & breakfast van Leendert. Maar goed, hier kun je wel zorgeloos met je vieze bergschoenen naar binnen wandelen. Te boeken vanaf 40 euro. Ga je alleen, dan betaal je 70 euro. Lezen jullie mee, single vrouwen? Moulin de Floumont boek je hier.

4. MaDamenFrance de van Petri

Kun jij de strenge Petri uit B&B Vol Liefde aan? Doorsta jij beoordelingsgesprekken als geen ander? Wees gerust, ze is veel aardiger dan ze op televisie overkomt. Een nacht in haar verzorgde B&B boek je vanaf 75 euro. Bekijk hier alle tarieven.

5. Masia Can Portell van Debbie in Spanje

Als je kleur en vrolijkheid in je leven kunt gebruiken, ga je langs oud tv-producent Debbie. In het laagseizoen slaap je er al vanaf 115 euro per nacht, in het hoogseizoen boek je een B&B vol liefde vanaf 160 euro per nacht. Bekijk hier alle tarieven.

6. Mount Joy van Joy in Spanje

Toe aan de nodige zelfkastijding middels een oneindig spervuur aan tenenkrommende spiritualiteit? De B&B vol liefde en pseudo-wijsheid van Joy is via Airbnb te boeken vanaf 350 euro per nacht. Vergeet je zwembroek en vrouwelijke energie niet in te pakken.

7. Heimdalls Gård van Bram in Zweden

Aan de andere kant van het spectrum vinden we Bram, met de zelfvoorzienende permacultuur op zijn boerderij in the middle of nowhere van Zweden. Je slaapt er vanaf 50 euro per nacht. En je tent zet je op vanaf een tientje per nacht. Reserveren kan hier.

8. Say Cheese van Martijn in Thailand

Als je een kamer boekt bij Say Cheese in Thailand, dan weet je één ding zeker: je krijgt meer aandacht dan zijn vrouwen in B&B Vol Liefde. Je slaapt er al voor omgerekend 18 euro per nacht. Neem een kijkje op de website van Say Cheese.