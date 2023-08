Codetaal van B&B Vol Liefde-Suus: dit bedoelt ze eigenlijk met chill, stoked, relaxed en nice

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In B&B Vol Liefde zoekt Bram zijn droomvrouw. Hij woont zelf nogal afgelegen en primitief in Zweden, maar hoopt dat er iemand is die dat ook wel ziet zitten. De zoektocht naar liefde bleek nog niet zo makkelijk, totdat de 21-jarige Suus zijn erf opstapte. ‘Nice’, hoorde je haar zeggen. ‘Sick’, kwam er ook achteraan. En dat was zeker niet de laatste keer.

We zetten haar Engelse termen voor je op een rij, in een soort Suus-woordenboekje.

Het woordenboek van B&B-Suus: dit bedoelt ze met chill, stoked, relaxed en nice

De jonge Suus valt meteen op en dat komt eigenlijk vooral door haar woordenschat. Die is namelijk behoorlijk repetitive, om maar even in de Engelse sferen te blijven. Want ze herhaalt veel dezelfde woorden en die zijn vooral in ‘t Engels. Nice, chill, stoked, relaxed, sick… als je een drankspelletje zou spelen en zou shotten als ze zo’n woord zegt, dan lig je na 10 minuten al in de goot.

„Je kunt wel merken dat Suus wat jonger is. Ik bedoel, ze gebruikt veel Engelse catchphrases, om het zo maar even te zeggen”, vertelde Bram aan de camera. Maar aangezien Suus het wel héél vaak zegt, bedoelt ze het vast niet altijd precies zo. Dus mocht je nou even niet snappen waarom ze nu weer bepaalde woorden gebruikt, we got you.

Het is namelijk gewoon codetaal.

1. Nice

„Ik weet even niet zo goed wat ik anders moet zeggen, maar ‘nice’ laat blijken dat ik het naar m’n zin heb. Nice klinkt positief toch? Of juist sarcastisch? Shit, ik zit er nu wel in vast. Nice.”

2. Stoked

„Wat ik zie, vind ik leuk. Ik raak zelfs een beetje enthousiast. Maar ik ben wel een relaxed surfertype, dus echt gaan gillen kan ik niet. Daarom gebruik ik mijn Engelse woordenschat ’cause i’m international as f*ck.”

3. Relaxed

„Geen stressgevoel, vrij neutraal, gewoon prima. Zelfs eenden zijn wel relaxed. Maar vogels, die zijn dan weer niet chill.”



4. Chill

„Prima, soort van relaxed. Maar dan toch ook weer niet. Nét iets minder relaxed.”

5. Sick

„Als ik gratis dingen krijg of iets ga doen wat ik leuk vind, of als iemand anders iets laat zien wat ik leuk vind. Dit woord staat net wat lager in de enthousiasme-ranking dan stoked.”



Nou, weten jullie dat ook weer. Bram ziet ‘t inmiddels wel zitten met haar. Want los van alle Engelse woordjes, is ze wél heel enthousiast, avontuurlijk en positief.