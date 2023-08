Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Baby achtergelaten in Belgische wasserette: moeder gevonden en vrijgelaten

Een vrouw heeft vorige week een drie maanden oude baby achtergelaten in een wasserette in België. Dat blijkt uit een opsporingsbericht dat recentelijk is verspreid. Inmiddels is de Belgische politie in contact gekomen met de moeder van de baby.

De vrouw ging een wasserette in Anderlecht binnen met een grijze kinderwagen en liep na enkele momenten weg. Ze droeg een witte sweater en een zwarte korte broek, maar liet de kinderwagen achter.

Baby achtergelaten in wasserette

In de kinderwagen lag een baby, een meisje van ongeveer drie maanden oud. Het kind droeg volgens Belgische media een witte trui toen ze werd aangetroffen. Het spoor via de camerabeelden liep uiteindelijk dood, en dus deed de politie een beroep op het publiek om te achterhalen wie de vrouw en de baby zijn. De politie heeft via X, voorheen Twitter, nu laten weten dat dat gelukt is.

Volgens VRT NWS zou een man zich bij de politie hebben gemeld met informatie. Hij vertelde dat hij de vader van het kindje was, al heeft hij het meisje nooit erkend. Omdat hij voldoende details kon geven, gaat de politie ervan uit dat het kan kloppen. Hij zou wel een DNA-test willen ondergaan om uit te maken of hij de biologische vader van het kind is.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vermoedelijke moeder (19) van baby in wasserette is aangetroffen in snackbarhttps://t.co/Ytdr07KwZT — HLN.BE (@HLN_BE) August 4, 2023

Motief van de vrouw is nog onduidelijk

De krant Het Laatste Nieuws meldt dat de vrouw werd aangetroffen in een snackbar in Laken. Het gaat om een 19-jarige vrouw van Spaanse afkomst zonder vaste verblijfplaats in België. Verdere details wil de politie niet geven, behalve dat er nog wordt onderzocht wat het motief van de vrouw is geweest om het kind achter te laten. Ze werd ondervraagd door de politie en is daarna vrijgelaten.

De baby verkeert in goede gezondheid. Ze is opgenomen in een ziekenhuis en is in afwachting van plaatsing bij een gastgezin.