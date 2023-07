Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tino Martin en vriendin eerlijk over alcoholprobleem zanger: ‘Drie seconden nodig, dan weet ik hoe laat het is’

Zanger Tino Martin en zijn vriendin Kimberley geven in de documentaire Laat Me Leven een inkijkje in het leven van de Nederlandse rasartiest. En dat gaat niet altijd over rozen, blijkt uit de eerste beelden. Want ook het alcoholprobleem van Martin komt aan bod, iets dat lange tijd werd weggewuifd.

Martin is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste Nederlandse artiesten die we kennen. Hij wist concertzalen als het Ziggo Dome uit te verkopen en heeft grote hits als Zij Weet Het en Later Als ik Groter Ben op zijn naam staan. Liedjes die menig Nederlander kan meezingen.

Documentaire Laat Me Leven

Maar naast zijn succes, klinkt daar al een tijdje ook een ander geluid over de zanger Hij zou namelijk een lastige verstandhouding hebben met alcohol. Aan tafel bij HLF8 leek het er eerder op dat hij zijn alcoholprobleem voorzichtig toegaf. Mede omdat er op social media van hem regelmatig video’s van optredens verschenen waarop de zanger beschonken zou zijn. En ook zijn zangkwaliteiten zouden hieronder leiden.

Het management van Martin en hijzelf ontkenden lange tijd dat er een alcoholprobleem in het spel was. Zijn rommelige optredens werden afgedaan als ‘stress’, ‘ziekte’ of ‘vermoeidheid’. Maar het lijkt er nu op dat in de documentaire het eerlijke verhaal op tafel komt. Martin en zijn vriendin Kimberley praten namelijk openhartig over de worsteling met roem en drank.

Tino Martin en Kimberley over alcoholprobleem

„Ik zeg altijd, ik heb twee mannen. Ik heb Tino en ik heb Tino Martin”, vertelt zijn vriendin over haar partner. „Ik heb letterlijk drie seconden beeld nodig, dan weet ik hoe laat het is. De drank is letterlijk overal en is een valkuil.”

En ook de zanger lijkt openlijk zijn alcoholprobleem toe te geven. „Deze ezel heeft zich wel een stuk of twaalf keer gestoten, en dat mag gewoon eigenlijk niet gebeuren.”

Het doet een beetje denken aan andere Nederlandse artiesten die tegenwoordig openlijk hun worstelingen toegeven. Zo was daar André Hazes die zijn drank- en drugsproblemen opbiechtte in een documentaire. En ook Dave Roelvink sprak de laatste tijd openlijk over zijn verslavingen.



8 juli verschijnt Laat Me Leven op Videoland.