Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oud-deelnemer Luuk Ikink onthult: dit is hoe The Masked Singer écht geheim blijft

Een zaal vol met publiek en toch lekt nooit uit wie er achter al die uitbundige kostuums schuilgaan in de The Masked Singer. Hoe doen ze dat toch? Oud-deelnemer Luuk Ikink heeft eindelijk een antwoord op deze vraag. In De BLVD Podcast van RTL Boulevard licht hij het tipje van de sluier.

Al vier seizoenen lang verkleden BN’ers zich in uitbundige kostuums, waarna ze live voor publiek een lied zingen. Alleen hun stem en enkele hints kunnen onthullen wie er achter al die maskers schuilgaan. Hoewel de studio vol zit met toeschouwers, is het nog nooit voorgekomen dat er is uitgelekt wie er nou écht achter dat masker schuilgaat.

Veel mensen in de studio van The Masked Singer

„Ik vroeg me ook af hoe dat kon toen ik in 2021 begon aan The Masked Singer“, vertelt Ikink. „Want het is een heel grote studio. Bij elke uitzending zitten er wel zo’n 300 mensen in het publiek.”

En al die mensen hebben net als de jury maar één doel: erachter komen wie The Masked Singer is. Een manier om daarachter te komen is het wegsturen van deelnemers die bij het publiek minst favoriet zijn. Wie weg wordt gestuurd, moet zijn of haar vermomming afdoen.

Publiek moet ophoepelen

Ikink moest in aflevering vier het programma verlaten en zijn Alien-masker afzetten. „Dan gaat je tegenstander het podium af. Dan gaat het beginnen”, vertelt hij. „Er komt een camera op je af en je hoort een heel spannend muziekje. Dan ga je precies zo staan dat het publiek je niet ziet. Dan komt de camera steeds dichterbij en die gaat om je heen cirkelen. En dan ga je beginnen met het afdoen van je masker. Dat doe je heel langzaam. Op een gegeven moment heb je het masker bijna af en dan wordt er gezegd: ‘Stop!’ En dan gaat al het publiek de zaal uit.”

Slechts een klein deel van het publiek mag ook na de onthulling blijven zitten. Zij hebben waarschijnlijk een geheimjhoudinhgscontract getekend, vermoedt Ikink. „De rest moet gewoon ophoepelen.”

Seizoen vijf van The Masked Singer is dit najaar op tv te zien bij RTL.