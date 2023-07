Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Henny (80) en Willem (81) bewijzen dat ondanks ‘heftig’ leven, je nooit te oud bent voor de liefde

Senioren Willem en Henny besluiten na hun tachtigste nog te trouwen in het programma De Prins met het Witte Haar. Dennis van der Geest begeleidt het koppel naar hun trouwerij toe en dat levert vertederende televisie op. Maar als Henny vertelt hoe haar vorige huwelijk strandde, is zelfs Van der Geest er stil van.

Aan datingprogramma’s is inmiddels op de televisie geen gebrek. Maar de bedenker van de titel: ‘De Prins met het Witte Haar’, verdient toch wel creativiteitspunten. In het nieuwe programma, met Dennis van der Geest als presentator, stappen senioren met elkaar in het huwelijksbootje.

Henny en Willem gaan trouwen in Prins met het Witte Haar

De aflevering van gisteravond is nogal een verhaal. Willem en Henny zijn beide in de tachtig jaar en 12,5 jaar samen. Willem gaat voor de zevende keer op z’n knieën en is nog steeds in de wolken van zijn Henny. Van der Geest helpt het koppel om een onvergetelijke bruiloft te organiseren.

Het programma zit vol vertederende momenten. Willem schiet namelijk om de haverklap vol als hij over zijn Henny praat. En vraagt uiteindelijk met tranen over zijn wangen zijn vriendin ten huwelijk. „Ga je nou weer op je knieën?”, lacht Henny. En het antwoord is gelukkig: ‘Ja!’ Waarna Willem zijn toekomstige aanstaande wel even vraagt of zij hem overeind wil helpen.

Stapelverliefde senioren

Henny zit vol nuchtere en ongecensureerde uitspraken. Ze vertelt dat Willem haar al lange tijd leuk vond, hij werkte namelijk met de ex van Henny samen. „Maar hij had het niet hoeven proberen hoor, dat had hij een knal gehad”, vertelt de toekomstige bruid.

Maar de twee blijken nog altijd stapelverliefd. „I love you” en „Ik hou van jou” vliegen je als kijker om de oren en er wordt veelvuldig gekust. Als je na je 80ste gaat trouwen, dan heb je er al een heel leven opzitten. Willem kreeg eerder een gezin met Bernadette, maar verloor haar aan darmkanker. Hoewel zijn zoon en hij het goed met elkaar kunnen vinden, loopt het contact met zijn dochter stroever. Zij vond de relatie met Henny moeilijker te accepteren. Maar hoewel Willem twijfelt of zijn dochter op de bruiloft komt, blijkt uiteindelijk de hele familie aanwezig.

Heftig familiedrama Henny

Maar voornamelijk het heftige levensverhaal van Henny is er eentje, waar ook Van der Geest stil van wordt. Henny had namelijk eerder een gezin met Jaap. Die voor zijn werk veel in Afrika vertoefde en daar een nieuwe vriendin kreeg. Haar dochter Ingrid vertelt hoe dat verhaal een dramatische wending kreeg. Henny werd in de steek gelaten voor een jongere vrouw. Maar uiteindelijk hoort de familie weinig uit Afrika van Jaap. Het gezin vertrouwt het niet en gaat op onderzoek uit. Jaap blijkt beroofd te zijn van veel geld door de tuinman, maar van hemzelf ontbreekt ieder spoor. De familie zoekt stad en land af naar hun vader en vinden hem uiteindelijk dood in een sceptictank achter in zijn tuin. Als dochter en moeder het verhaal vertellen, houden ze het beide niet droog.

Ondanks het verdriet en de familietrauma’s, hebben Henny en Willem elkaar echt gevonden en blijkt maar weer dat je nooit te oud bent om de liefde te vinden. Ze trouwen uiteindelijk in het bijzijn van hun dierbaren. „Mijn conclusie is dat jullie het levende bewijs zijn dat niets een mooie relatie in de weg hoeft te staan”, concludeert Van der Geest.

Je kijk De Prins met het Witte Haar terug via KIJK.