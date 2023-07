Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Theo Maassen over presentatieklus Zomergasten: ‘Braaf zal het niet worden’

Theo Maassen gaat deze zomer het theater verruilen voor televisie. De cabaretier wordt de nieuwe presentator van Zomergasten van de VPRO. Braaf en voorspelbaar zal het niet worden, vertelt hij in Op1.

„Iedereen doet het anders”, vertelde de cabaretier gisteravond aan tafel bij Op1. Bij Zomergasten is er een bekende of interessante Nederlander te gast die zijn favoriete televisieavond samenstelt. Aan de hand van de gekozen beelden wordt de gast geïnterviewd door de presentator. Zomergasten werd eerder gepresenteerd door Jelle Brandt Corstius, Wilfried de Jong en Janine Abbring. Het programma is al sinds 1988 op televisie te zien.

„Je probeert de perfecte tv-avond voor iemand samen te stellen. Er zijn fragmenten en tussendoor praat je over die fragmenten. Die structuur blijft hetzelfde, maar wat anders wordt, is dat ik het doe”, zegt Maassen bij Op1.

Theo Maassen over Zomergasten: ‘

De cabaretier vertelt dat hij auditie heeft gedaan voor de rol van presentator. Echt zenuwachtig is hij niet voor zijn nieuwe job als presentator. De cabaretier heeft meerdere acteerklussen op zijn naam staan in films als Minoes, Doodslag en TBS. Maassen vergelijkt interviewen met acteren. Hij legt uit dat het te maken heeft met ontspannen zijn.

„Je laat ook los wat je hebt voorbereid, om echt contact te maken en in het hier en nu te komen en goed te kunnen luisteren”, zegt hij daarover.



Als de nieuwe presentator van ‘Zomergasten’ stelt Theo Maassen samen met prominente gasten hun ideale televisieavond samen. Hoe pakt de cabaretier dat aan? “Ik laat los wat ik heb voorbereid, om ook in het hier-en-nu te komen.” #Op1 #MAX pic.twitter.com/gdHUGTbdYY — Op1 (@op1npo) July 12, 2023

Drie uur stilzitten

„Een interview is eigenlijk gewoon goed luisteren en dat is ook een oude wet bij acteren. Je gaat niet vooraf bedenken hoe je een zin gaat uitspreken, maar je laat je raken en luistert naar wat de ander zegt. Dat brengt automatisch een reactie en een soort energie ter weeg. Het is ook ontspannen zijn en luisteren.” Het enige waar Maassen nog een beetje tegenop ziet? „Dat is ook wel lang voor mij, drie uur stilzitten, ik zit nu al verschillende houdingen te zoeken. Ik ben niet echt een zitter”, zegt de nieuwbakken presentator lachend.

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start. De zomerklassieker VPRO Zomergasten is vanaf 23 juli weer te zien op NPO2 om 20.20.