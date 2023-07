Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Estavana Polman doet in De Oranjezomer onthulling over haar relatie

Al ruim zeven jaar zijn handbalster Estavana Polman (30) en oud-voetballer Rafael van der Vaart (40) een koppel. Toch is van der Vaart nog steeds een beetje jaloers in hun relatie, onthult Polman in De Oranjezomer.

Estavana Polman schoof gisteravond aan bij Hélène Hendriks om te vertellen over haar nieuwe tv-programma Beter Laat Dan Nooit. De nieuwbakken presentatrice gaat voor haar nieuwe programma met televisielegendes Henny Huisman, Edwin Rutten, Frits Barend en Ad visser op reis in Azië. Het is voor het eerst dat de handbalster een tv-programma gaat presenteren. Hendriks maakt een grapje en vraagt of Rafael niet jaloers is omdat ze met vier mannen op pad is. „Hij is normaal wel jaloers, maar deze keer denk ik niet”, zegt Polman lachend.

Beetje jaloers is niet erg

„Hoe uit zich dat?”, vraagt Hendriks nieuwsgierig. „Ruzie”, zegt Polman grappend. „Nee hoor, geen ruzie, maar volgens mij is het helemaal niet erg als een man een beetje jaloers is”, vraagt Polman terwijl ze zich tot medegast seksuologe Eveline Stallaart went. „Dat is helemaal niet verkeerd. De passie laait op wanneer dingetjes onzeker zijn tussen jullie twee.”

„Dus jij zit Rafael een beetje onzeker te maken”, beredeneert sidekick Rutger Castricum (die onlangs zijn wantrouwen richting Mark Rutte uitte). Polman grapt dat ze af en toe grapjes maakt en net alsof doet. Hendriks vraagt zich af of van der Vaart ook haar telefoon checkt. „Nee. Nou ja, misschien. Misschien vanavond wel. Dat hij vanavond in bed zegt: ‘Geef mij die telefoon, schat.'”

Van der Vaart en Polman leerden elkaar zeven jaar geleden kennen op een evenement. Van der Vaart speelde toen al niet meer voor Oranje. In 2017 kregen ze samen dochtertje Jesslynn. Van der Vaart heeft uit zijn eerdere relatie met Sylvie Meis ook een zoon: Dámian.

