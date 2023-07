Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rutger Castricum wantrouwt verhaal rondom vertrek Mark Rutte: ‘Helemaal doorgestoken kaart’

Mark Rutte stopt en daar werd natuurlijk ook aan tafel bij De Oranjezomer over gesproken. Al vond tafelgast Rutger Castricum een hoop zaken raadselachtig aan het verhaal. Waaronder het feit dat oud-VVD’er Rita Verdonk op de tribune zat toen Rutte zijn aftreden aankondigde. En volgens hem is de opvolger van Rutte allang bekend.

Ook bij De Oranjezomer konden ze er natuurlijk niet omheen dat Mark Rutte zijn premierschap neerlegt. „Misschien is het leuk om eerst de stemming van het volk te peilen”, begint presentatrice Hélène Hendriks. „Wie is er blij dat Mark Rutte opstapt?”, vraagt ze. Waarna De Oranjezomer-studio luidkeels begint te juichen. „Wie wil er dat Johan Derksen in de politiek gaat?”, vervolgt de presentatrice daarna. Waarna wederom het publiek begint te juichen.

Rutger Castricum wantrouwig over Rita Verdonk op tribune

Aan tafel zitten Rutger Castricum, Angela de Jong en VVD-strateeg Raymond Mens om onder meer over het vertrek van Rutte te praten. Maar Mens benadrukt dat Rutte voorlopig nog wel op zijn stoel als demissionair premier zit.

Politiek verslaggever Merel Ek was aanwezig bij het beruchte debat waarin Rutte aankondigde te stoppen en trof politica en oud-VVD’er Rita Verdonk op de tribune aan. Volgens Ek wilde Verdonk het debat volgen, maar Castricum lijkt wantrouwig. „Als dan Rita Verdonk op de tribune zit, precies op zo’n moment. Zij is precies degene waar Mark Rutte ruzie mee had toen hij begon.” Rutte versloeg Verdonk destijds nipt als lijsttrekker van de VVD. Volgens Castricum is het verdacht dat zij daar zat. „Denk je dat ze het al wist?”, vraagt Hendriks. Ek denkt dat Verdonk gewoon een spannend debat wilde volgen. „Heel toevallig gewoon naar een spannend debat”, zegt Castricum sarcastisch.

Castricum: ‘Mark Rutte was er klaar mee’

Castricum vertelt later dat hij ook waardering voor Rutte heeft. Hoewel hij Ruttes laatste politieke periode betwijfelt, is Castricum ook lange tijd fan van de VVD’er geweest. Castricum interviewde Rutte twee maanden geleden, waarna hij concludeerde dat de demissionair premier klaar was met zijn rol als politiek leider. De presentator haalde daarin een rapport aan over de industrie en gezondheid van mensen en Rutte bleef volhouden dat hij niks van die rapporten wist. „Dat nam ik hem kwalijk en daar merkte ik wel dat hij er echt klaar mee was.”

Daarna verschijnt een fragment van dat interview. De demissionair premier weigert te reageren op de kritische vragen van Castricum. Omdat hij niet alle rapporten uit zijn hoofd kent. „Dat speelt al jaren”, reageert de presentator. Maar Rutte blijft volhouden dat hij niet alle informatie uit zijn hoofd kent, tot grote verbazing en ongenoegen van Castricum.

„Daar herkende ik Rutte ook niet meer. Rutte had altijd een verhaal en hier had hij geen verhaal meer”, zegt hij aan tafel bij De Oranjezomer. Wat ook Angela de Jong beaamt. „Hij wist altijd precies de goede toon aan te slaan tegen een journalist op het Binnenhof, iemand die hij tegenkwam of in de Tweede Kamer.” Volgens Castricum raakte Rutte de afgelopen tijd zijn politieke talent kwijt en veranderde dat in een trucje, waar mensen doorheen prikten.

Opvolger van Rutte

De Jong vindt het ook heel slim hoe Rutte zijn eigen afscheid heeft geregisseerd. „Hij wordt niet weggestemd, hij krijgt mooie woorden in de Tweede Kamer.” Iets dat ook Johan Derksen denkt. Hij liet namelijk aan De Oranjezomer weten: „Hij heeft zijn eigen hachje gered, anders was hij weggestuurd.”

Daarna wordt er aan tafel gesproken over de mogelijke nieuwe lijsttrekker. Waarbij Dilan Yeşilgöz volgens de tafelgasten de meest voor de hand liggende kandidaat is, maar er worden meerdere namen genoemd. „Ik denk dat het helemaal doorgestoken kaart is. Het is helemaal bedacht”, aldus Castricum. „Er staat iemand al klaar, waarschijnlijk Dilan Yeşilgöz. Daar gaan nog twee onbeduidende mensen zich tegenaan bemoeien en dan is het klaar. Het is al helemaal in kannen in kruiken. Je laat het voor de buitenwereld, echt VVD, politiek lijken.”

