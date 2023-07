Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kogel door de kerk: Rutte stopt als lijsttrekker VVD en verlaat politiek na verkiezingen

Demissionair premier Mark Rutte is bij de komende Tweede Kamerverkiezingen niet meer beschikbaar als lijsttrekker van de VVD. Dat heeft Rutte zojuist gezegd aan het begin van het debat in de Tweede Kamer over de val van zijn vierde kabinet.

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de val van het kabinet, het onderwerp waarover Rutte IV viel (migratie) en hoe de tijd tot de verkiezingen eruit zal zien.

Rutte verlaat politiek

Bij aanvang van het debat liet Rutte weten een knoop te hebben doorgehakt. „Er is de afgelopen dagen gespeculeerd over wat mij zou motiveren. Het enige antwoord is: Nederland. Mijn positie daaraan is volstrekt ongeschikt. Zondag heb ik besloten dat ik niet beschikbaar ben als lijsttrekker voor de VVD bij de komende verkiezingen”, zei hij volgens De Telegraaf. „Ik heb hier uiteraard goed over nagedacht sinds de ontstane situatie van vrijdag. Ik denk dat dit het goede moment is om het stokje door te geven. Dat voelt goed.”



