Wat gaat Rutte doen na premierschap? ‘Toevallig of niet’ drie internationale topfuncties vrij

Het is je vast niet ontgaan. Onze Mark Rutte legt zijn functie als premier neer. Nou ja, een soort van, want de komende tijd blijft Rutte nog demissionair premier. Maar wat gaat hij daarna doen? Het lijkt erop dat er eventueel ambitieuze internationale topfuncties op hem liggen te wachten.

Gisteren werd het dan officieel bekend dat onze premier stopt. Waar de één hem dankt voor zijn rol als langstzittende premier, vinden anderen het de hoogste tijd voor een nieuw staatshoofd.



Feestvierders op Leidseplein vanwege vertrek Rutte: 'Ik heb hoop dat het weer over de inhoud kan gaan' https://t.co/xaa9vutpxP pic.twitter.com/DcJUIDTkIq — Het Parool (@parool) July 10, 2023

Feestvierders op Leidseplein vanwege vertrek Rutte: ‘Ik heb hoop dat het weer over de inhoud kan gaan’ https://t.co/xaa9vutpxP pic.twitter.com/DcJUIDTkIq — Het Parool (@parool) July 10, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat #Rutte heeft gedaan is moord met voorbedachten rade. Zelden is in de Nederlandse politiek zo'n ongelofelijke cynische, egocentrische rotstreek als deze te zien geweest. https://t.co/AhSXQi1n7D #kabinetsval #nieuweverkiezingen pic.twitter.com/gGbtoA123H — Maarten van Rossem (@maartenpodcast) July 8, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Eerste gedachte: Rutte was niet gerust op die motie en hield daarom de eer aan zichzelf. Tweede gedachte: het werd wel tijd, zeg. Derde gedachte: goed dat er straks weer een zij-instromer actief is in het onderwijs. We hebben er nog veel meer nodig! — Özcan Akyol (@OzcanAkyol) July 10, 2023

Einde premierschap Mark Rutte

Zo sprak Johan Derksen tegenover Shownieuws uit dat het goed voor Nederland is dat Rutte stopt. „Het was op met Rutte.” En verscheen bij De Oranjezomer een fragment tussen Rutte en presentator Rutger Castricum, waaruit bleek dat Rutte toch behoorlijk klaar was met de lastige vragen richting hem. „Ik herkende Rutte niet meer. Rutte had altijd een verhaal en hier had hij geen verhaal meer”, sprak Castricum daarover. Op social media regende het de afgelopen dag ook veel (politieke) dankwoorden richting de (oud)-premier.



Als oud mentor een buiging voor Mark #Rutte! pic.twitter.com/7eM4ZTg4bj — Geert Wilders (@geertwilderspvv) July 10, 2023

Als oud mentor een buiging voor Mark #Rutte! pic.twitter.com/7eM4ZTg4bj — Geert Wilders (@geertwilderspvv) July 10, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nog altijd kan ik het nauwelijks geloven: Nederland zonder premier Rutte, de VVD zonder Mark. Ik heb het diepste respect voor je beslissing, maar ik ga je – net als heel veel Nederlanders – ook ontzettend missen. Gelukkig kunnen we nog even aan het idee wennen, want dankzij je… pic.twitter.com/sFfSqA5Hj9 — Sophie Hermans (@hermans_sophie) July 10, 2023

Nieuwe functie voor Rutte?

Maar wat gaat Rutte doen als er een eind komt aan zijn premierschap? Het wordt waarschijnlijk geen wereldreis of vrijwilligerswerk in het buitenland. Rutte vertrekt als er een nieuw kabinet aantreedt. Nieuwe verkiezingen vinden rond november plaats, waarna nog de formatie volgt. Wat betekent dat een nieuw kabinet in 2024 aantreedt. Zakelijk nieuwsplatform Business Insider schrijft dat er „toevallig of niet” in 2024 drie internationale topfuncties vrijkomen. Die van secretaris-generaal van de NAVO, voorzitter van de Europese Commissie en voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders.

Hoewel Rutte claimt dat hij geen ambitie heeft voor de politieke topfuncties, maakt de (oud)-premier volgens het zakenplatform een goede kans, mede door al zijn ervaring. Zelf verkondigt de VVD’er dat hij wellicht meer dagen voor de klas wil gaan staan. Momenteel geeft hij namelijk een paar uur per week maatschappijleer op een middelbare school in Den Haag.

Internationale topfuncties

Maar de naam van Rutte klinkt toch daadwerkelijk voor de internationale topfuncties. Als opvolger van NAVO-topman Jens Stoltenberg, EC-voorzitter Ursula von der Leyen of voorzitter van de Europese Raad Charles Michel. Allemaal functies die in 2024 openstaan voor nieuwe kandidaten.