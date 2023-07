Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Bed-rotten’ blijkt trend onder Gen Z, maar is zo’n dag in bed goed voor ons?

Dutje hier, snackje of afhaalmaaltijd daar en een serie of film als vertier. Wellicht heb je ook weleens zo’n dag, dat je het liefst uren in bed vertoeft. Gen Z noemt het ‘bed rotting’, oftewel ‘rotten in bed’, op social media-platform TikTok. Een aantal deskundigen schijnen hun licht op zo’n dag horizontaal doorbrengen. Want is dat slecht? Of juist bij tijd en wijle best goed voor ons?

TikTokkers en de zogenoemde generatie Z verzetten zich zo nu en dan tegen hyperproductiviteit in onze samenleving. Met bijvoorbeeld termen als ‘rot girl summer‘, als sarcastische tegenhanger van de zogenoemde ‘hot girl summer‘. Maar Gen Z is zo’n generatie die nogal wat kritiek krijgt, voornamelijk van oudere generaties. Eerder las je over deze ‘Gen Z’-onderzoeker die verkondigde dat deze generatie, geboren tussen 1995 en 2012, behoorlijk beschermd werd opgevoed. En ook werkgevers lopen klaarblijkelijk tegen de mentaliteit van twintigers aan op werkvloer.

Gen Z’ers blijken veelvuldige ‘bed-rotters’

En die Gen Z’ers blijken ook geschikte ‘bed-rotters’ te zijn. CNN noemde het ‘rotten in bed’ een toxische kant van ‘self-care’, maar het Amerikaanse gezondheidsplatform Fortune Well bekijkt zo’n oneindige dag in chill-modus ook door een andere bril en deelt de visies van verschillende deskundigen.

De term ‘self-care’ is er overigens ook eentje die in deze tijd veelvuldig gebruikt wordt. Sporten, saunabezoek, wandelen of een hele dag niks doen, vallen daar inmiddels onder. Overigens benadrukte psycholoog Susan Albers-Bowling eerder dat ‘self-care’ eigenlijk betekent dat je voor je eigen basisbehoeften zorgt. Maar dat jongeren dit tegenwoordig vaak verwarren met dure spa-dagen en gezondheidsbehandelingen.

Deskundigen over ‘rotten in bed’

Psycholoog Audrey Tang, die burn-outs onderzoekt, sprak eerder tegenover Refinery 29 uit dat de term ‘bed rotting’ als tegenreactie klinkt op alle gezondheids- en welzijnstermen in deze tijd. „Het lijkt erop dat mensen een beetje genoeg hebben van het perfecte, steriele eten en leven.”

Therapeut Shainna Ali vindt het niet verrassend dat ‘bed rotting’ een trend is. „We hebben nu eenmaal rust en ontspanning nodig. Dat is iets waar we de laatste jaren meer aandacht aan besteden. Ook omdat we meer rekening houden met burn-outs.” En volgens gedragswetenschapper Vanessa Hill is ‘rotten in bed’ een goed voorbeeld van anti-productiviteit. Ze neemt het zelfs op voor de ‘bed-rotters’. „Bed-rot wordt 100 procent ondersteund door de wetenschap, zak gewoon weg in je lakens en blijf daar.”

Oneindig scrollen op telefoon

Volgens therapeut Ali is rust een vereiste in het leven, maar ze benadrukt dat je niet moet doorslaan in het ‘bed-rotten’. De therapeut stelt voor om jezelf een aantal grenzen op te leggen. „Kies ervoor om een paar uurtjes in bed te blijven, bel met een vriend of doe een dutje. Maar let op dat je niet verstrikt raakt in het eindeloos scrollen op je telefoon. Dan kun je je namelijk slechter gaan voelen door zo’n dag in bed.” Ze benadrukt dat ‘actieve ontspanning’ zoals naar buiten gaan, sociale bezigheden en sporten ook goed voor een mens zijn.

Sommige deskundigen benadrukken dat lange tijd in bed doorbrengen ook een teken van depressie kan zijn of het slaapritme verstoort. Gedragstherapeut en schrijfster Joanna Grover waarschuwt dat jonge mensen ervoor moeten waken dat ze zich door ‘bed-rotten’ te veel afsluiten. Ook legt ze uit dat je bij jezelf moet nagaan of er wellicht onderliggende mentale problemen spelen.

Hill vindt dat een beetje ‘rotten in bed’ geen kwaad kan. Door ‘correct’ te rotten, oftewel met grenzen en een beetje zelfreflectie, kun je volgens haar geoorloofd „rusten en bijtanken”.