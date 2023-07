Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Nederlandse steden met de meeste zon en minste regen

Smeer je maar alvast in met een lading zonnebrand. Voortaan gaan we bakken en braden in Brabant. Dit zijn de Nederlandse steden met de meeste zon en minste regen.

Qua leefbaarheid doen Nederlandse steden niet onder voor de grootste metropolen op de planeet. Maar dagelijks borrelen onder de Barcelonese zon klinkt allesbehalve verkeerd.

Of kan de Brabantse versie ons tekort aan vitamine D verhelpen?

Nederlandse steden met het beste weer

Een onderzoek van 123jaloezie heeft het weer van de Nederlandse steden met de grootste inwonersaantallen in kaart gebracht. Op basis van het aantal zonuren, de hoeveelheid regenval en de gemiddelde temperatuur werd een totaalscore uitgedeeld voor waar we het meest kunnen genieten van het Nederlandse klimaat. Eindhoven kaapte de eerste plaats weg, met de hoogste gemiddelde temperatuur van het land: 10,9 graden Celsius. Al wordt de Lichtstad op de hielen gezeten door Den Haag.

Stad Weerscore Eindhoven 7,47 Den Haag 7,24 Roosendaal 7,01 Purmerend 6,44 Venlo 6,44 Delft 5,98 Rotterdam 5,98 Zotermeer 5,98 Schiedam 5,98 Dordrecht 5,98 Breda 5,75 Alkmaar 5,52 Nijmegen 5,40 Haarlem 5,29 Amsterdam 5,17

Meeste zon

Ondanks een lage algemene rangschikking, schijnt de Nederlandse zon per jaar het meest in Alkmaar.

Stad Zonuren Alkmaar 2516 Haarlem 2487 Leiden 2485 Leeuwarden 2462 Den Haag 2449 Delft 2449 Hoofddorp 2429 Amstelveen 2429 Purmerend 2401 Rotterdam 2376 Zoetermeer 2376 Schiedam 2376

Minste regen

En hoewel Leiden in de top drie staat van steden met de meeste zonuren, valt er nergens per jaar in Nederland meer regen.

Stad Regenval (mm) Leiden 940 Hoofddorp 930 Amstelveen 930 Maastricht 918 Haarlem 915 Alkmaar 873 Enschede 858 Leeuwarden 851 Zwolle 850 Den Haag 847 Venlo 847 Delft 847 Tilburg 847 Amersfoort 847 Hengelo 847

Nederlandse stad met slechtste klimaat

Het slechtste klimaat van Nederland is volgens 123jaloezie terug te vinden in Maastricht. Niet alleen is het een van de meest regenachtige steden, maar het krijgt ook het minste aantal zonuren per jaar.

