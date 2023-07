Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jeroen Pauw kritisch op Frans Timmermans: ‘Alles wat deze man hier zegt is gelogen’

Jeroen Pauw is niet te spreken over Frans Timmermans (PvdA). Aan de talkshowtafel van Renze Klamer gaf Pauw gisteravond zijn ongezouten mening over een speech van de politicus in 2014, vijf dagen na de MH17-vliegramp.

„Ik vond het schandalig. Alles wat deze man hier zegt is gelogen”, is Pauw van mening.

Speech Timmermans na MH17-ramp

Vijf dagen na de ramp van MH17 in Oekraïne gaf Timmermans een speech bij de VN Veiligheidsraad. Daarin zei hij onder meer ‘hebben ze de handen van hun geliefden vastgehouden, hebben ze hun kinderen aan hun hart gedrukt?’ en ‘keken ze elkaar nog een keer in de ogen?’.

Renze vindt het een indrukwekkende speech, maar Pauw is er absoluut niet over te spreken. „Hij speelt daarmee heel erg in op de emotie, terwijl hij weet dat dit allemaal niet gebeurd is. Deze mensen zaten gewoon in een vliegtuig, die keken naar een film, waren in slaap gevallen, die zaten misschien een beetje een taal te leren, of wat ze allemaal deden”, uit hij zijn mening.

„Ze waren helemaal niet bezig, zo van: ‘Schat, kijk eens uit het raam, dat lijkt wel een raket die daar aankomt’. Dat is natuurlijk helemaal niet aan de orde geweest. Dat hele moment dat hier geschetst wordt, is nooit gebeurd. Als je dat gebruikt, en ik snap heel goed dat je emoties gebruikt, zeker in de politiek, maar je kunt er niet zo mee spelen zoals hij daar heeft gedaan.”

‘Frans, zullen we nog een glas wijn drinken?’

In 2014 heeft Pauw Timmermans ook al aangesproken op de spraakmakende speech. Volgens Pauw zou er iemand gevonden zijn met een zuurstofmasker op, wat zou aantonen dat de slachtoffers tijd hebben gehad om te realiseren wat er aan de hand was. „Soms is het leuk als je in de journalistiek zit en je denkt; ik heb iets. Maar daar was ik hier helemaal niet mee bezig. Ik was zeer verbaasd eigenlijk dat hij dat zei. Ik had natuurlijk moeten vragen, weten de nabestaanden dit?”

Hoewel de relatie tussen Pauw en Timmermans altijd goed was, veranderde de dat na dat interview. „Ik zei na afloop ‘Frans, zullen we nog een glas wijn drinken?’, maar hij is nooit meer geweest.” De volgende ochtend heeft Pauw nog een appje gestuurd, maar ook daar is nooit meer een reactie opgekomen. „Nooit meer wat gehoord. Alleen via de zijlijn, dat ik hem geprovoceerd zou hebben.”

‘Timmermans een warme en empathische man’

Niet iedereen aan de tafel is het eens met Pauw. Politicoloog Julia Wouters beschrijft Timmermans juist als een warme en empathische man. „Ik heb wel heel veel liever iemand met gevoel en empathie. Iemand die een beetje warm kan zijn”, vertelt Wouters. „Ik hunker na 13 jaar Rutte naar iemand die iets met emoties kan. En dat die daar een keertje in doorschoot, ben ik dan ook weer bereid om hem te vergeven.”

Maar volgens Pauw is het niet de eerste keer dat Timmermans zoiets als dit doet. „Echt serieus. We hebben drie weken geleden een storm gehad en bij die storm is een mevrouw omgekomen en Frans Timmermans zegt: ‘Ja, dat komt allemaal door het klimaat!’”, voegt de voormalig talkshowhost toe.



Mensen gebruiken voor je verhaal

„Kijk, politici zijn gewend om mensen te gebruiken voor hun verhaal. Ze gebruiken burgers als figuranten voor hun eigen verhaal. Oké, dat hebben we min of meer geaccepteerd, maar als je zo ver gaat dat je zelfs mensen die verongelukken wil gebruiken voor je eigen verhaal. Ja, dat vind ik wel 2.0, sorry.”

Toch vindt Wouters de kritiek richting Timmermans niet terecht. „Ik denk dat hij af en toe een flinke uitglijder daarin blijft maken, alleen om iemand dan helemaal af te schrijven vind ik een beetje moeilijk. Want we hebben 13 jaar een premier gehad die in de coronatijd niet in staat was om maar iets van warmte te laten te zien”, zegt de politicoloog.