Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Shitfluencer’ Nathalie en Joy liggen dubbel om toepasselijk afscheidscadeau in B&B Vol Liefde

Soms leidt B&B Vol Liefde tot een happy end, maar nog veel vaker nemen kandidaten en B&B-eigenaren voortijdig afscheid van het populaire RTL 4-liefdesprogramma. Dat dat best een jolig afscheid kan zijn, bewezen Joy en Nathalie gisteravond.

Joy runt een B&B in het Spaanse Malaga. Gisteren was hij nog onderwerp van gesprek, want kijkers kregen behoorlijke jeuk van het halve Engels van de 25-jarige Joy. Zo zei hij tijdens een gesprek met kandidate Nathalie (naar eigen zeggen ‘shitfluencer’) dat je in ‘lijn met je purpose moet staan’.

Joy en Nathalie nemen afscheid in B&B Vol Liefde

In de laatste aflevering zien we dat de spirituele Joy de net zo spirituele Babette verrast met een ‘vrouwencirckel’. Ze is al een tijdje in Malaga en de twee kunnen wel een dagje zonder elkaar gebruiken. „Ik vind heel thoughtful dat hij dit heeft geregeld. Ik voel me gezien en hij speelt precies op mijn behoeften in”, reageert ze dankbaar.

Zijn intenties lijken wat minder altruïstisch. „Ik dacht: zet ik haar daar af, heb ik wat tijd voor mijzelf en kan ik zo met Nathalie gaan praten.” Eenmaal terug in Mount Joy ploft hij samen met de energieke brunette op de bank. „Hoe sta je erin?”, vraagt hij haar op de man af. „Ik voel me hier heel erg thuis”, antwoordt ze. „Ik vind het ook heel fijn dat jij me zo thuis laten voelen hier. Iedereen is lief. Maar ik merk wel, denk ook van jouw kant, dat het misschien meer vriendschap is.”

De B&B-eigenaar staat er hetzelfde in. „Mijn gevoel is dat we best wel op de same page zitten”, zegt hij. „Je bent echt een hele knappe jongen om te zien, maar soms heb je dat gevoel niet”, legt Nathalie uit. „We kunnen wel heel erg lachen met elkaar. Ik weet niet of het iets gaat worden met jou en Babette, maar ik zie wel dat jullie veel meer die klik hebben.”

Een bijzonder cadeau voor Joy

Makkelijk is het afscheid alsnog niet. „Ik heb het hier echt heel erg naar mijn zin gehad. Ik moet er gewoon bijna van janken. Je hebt een groot hart. Ik hoop echt dat Mount Joy 2.0 groter dan Malaga gaat worden. Ik wil je nog één laatste cadeau geven”, kondigt ze aan. „Het betekent heel veel voor mij, dus ik wil het eigenlijk aan jou geven.”

Ze staat en pakt het cadeau. „Dit is iets wat mij altijd aan het lachen maakt als ik erdoorheen zit. Ik zie dat je altijd heel veel geeft aan anderen, maar niet zo vaak aan jezelf denkt. Ik hoop dat je er veel lol van gaat hebben, het is… de Fart Machine Boom Box Blaster.” Nog voor ze haar zin heeft uitgesproken, ligt ze al dubbel van het lachen en Joy doet vrolijk mee. De twee gieren het uit als Nathalie haar ongemakkelijke cadeau overhandigt en demonstreert wat het cadeau allemaal kan. „Nog één knuffel”, sluiten de twee hun avontuur af.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Joy ligt helemaal in een deuk om het cadeau van ‘zijn’ scheetje Nathalie. 🤣 #benbvolliefde pic.twitter.com/9SYY5YxTTi — benbvolliefde (@benbvolliefde) July 26, 2023

Favoriete aanmelding arriveert

Met het vertrek van Nathalie komt een nieuwe dame een poging wagen om het hart van Joy te veroveren: Esra. En dat blijkt de favoriete aanmelding van Joy en zijn zus te zijn. Niet lang na het arriveren probeert, ze te ontfutselen wat de situatie in huize Joy is. Hoeveel andere vrouwen zijn er nog? „Er is nog iemand anders. Ze is er al vanaf het begin en er zijn er al twee naar huis.”

Niet waar Esra op had gehoopt, vertelt ze voor de camera’s. „Ik hoorde dat er iemand is die er al wat langer is. Dat is een beetje lastig. Ik wil ook niet ergens tussenkomen. Maar goed… alles kan kapot.”

Je kunt B&B Vol Liefde terugkijken via RTL.