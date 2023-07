Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hond van Leendert zorgt opnieuw voor problemen in B&B Vol Liefde: ‘Een wilde kus van jou’

Ook vandaag valt er weer genoeg te zeggen over de nieuwste aflevering van B&B Vol Liefde. Elke werkdag worden kijkers vermaakt door de unieke en hilarische kandidaten en gebeurtenissen. Gisteravond was het niet anders: Leenderts hond was namelijk zó enthousiast toen zij Thaila weer zag, dat Noa in plaats van een kus geven, Thailas gezicht verwondde…

„Een wilde kus van jou”, zegt Thalia, gelukkig lachend, tegen de hond.



DAMES EN HEREN! ER IS AL GEKUST BIJ LEENDERT!!!! Door de hond weliswaar, maar toch… #benbvolliefde pic.twitter.com/AnDZQPco2v — Dreamer (@MCnotHamm3r) July 20, 2023

B&B Vol Liefde

Het is nog maar de tweede week van B&B Vol Liefde, maar tussen Leendert en Thaila is het al dikke mik. Zelfs het verwisselen van een lekke band zorgt voor een intiem moment tussen de twee. „Gezellig zo”, zegt Thalia terwijl ze over Leendert heen ligt tijdens het klussen. „Wat een leuk moment.”

Na het klussen trakteert Leendert Thaila op een uitje naar de markt zónder hond Noa. Noa heeft een date al namelijk een keer lastig gemaakt. Op de markt komen ze een kraampje met uiltjes tegen, een bijzonder moment voor Thaila. Zij spaart namelijk uitjes en heeft er inmiddels al 3280. Als cadeautje koopt Leendert er eentje voor Thaila. „Dan is dat mijn cadeau”, zegt Leendert. Thaila is dankbaar: „Wat een mooi detail. Vond ik heel mooi. Een mooie herinnering aan dit moment.”

Na afloop bekent Leendert tegen de camera dat er „best wel wat is” tussen hem en Thaila.



Hoe verschillend zijn mensen hè? Loes vond hond Noa niks als Noa ademde, en Thalia vindt Noa nog geweldig terwijl Noa haar een kopstoot gaf en haar lip open ligt. #leendert #benbvolliefde — Tv-kijkster (@mijntvmening) July 20, 2023

Een wilde kus

Als Leendert en Thaila na een geslaagde date terugkeren naar de B&B Vol Liefde van Leendert, worden ze enthousiast begroet door hond Noa. Noa is alleen niet gewend lang alleen thuis te zijn en springt zó enthousiast af op Thaila, dat ze haar gezicht licht verwondt. Gelukkig vallen de verwondingen mee en heeft Thaila alleen een bloedlip, waar ze om kan lachen. „Ik vind het leuk, want dat betekent dat ze ons erg heeft gemist.”

Leendert is al snel to the rescue om Thaila te helpen. „Ze kwam zo tegen me aan. Maar de tanden van Noa kwamen tegen mijn lippen, want ik was aan het lachen”, vertelt Thaila aan Leendert.

B&B Vol Liefde-kijkers genieten

De B&B Vol Liefde-kijkers kijken vol genot naar Leendert en Thaila. „Thalia en Leendert zijn wel heel schattig. Toch?” schrijft een kijker op Twitter. „Ik vind ze goud”, voegt een ander toe.



Thalia en Leendert zijn wel heel schattig. Toch? #benbvolliefde — Marinka van Deursen (@MarinkavDeursen) July 20, 2023



Ik vind ze goud 😍 — Nico 🇩🇰 🇭🇺 🇸🇪🇮🇹 (@bussiekomtzo2) July 20, 2023



Leendert is wel een goeie vent. #benbvolliefde — 010 United 🔴⚪⚫ (@normaliseblend) July 20, 2023



Leendert is echt een cutiepatootie. #benbvolliefde — ilse (@idhertog) July 20, 2023



Aahhh die Leendert. Hij staat helemaal te glimmen. #benbvolliefde — vincentvantriet 🇳🇱🇬🇧🇬🇦 (@vincentvantriet) July 20, 2023



De grote glimlach van Leendert als hij het over Thalia heeft is aandoenlijk. #benbvolliefde — Tv-kijkster (@mijntvmening) July 20, 2023



Leuk om Leendert zo te zien opknappen van Thalia #benbvolliefde — fritz (@walkinfritz) July 20, 2023

