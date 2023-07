Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Na 135 jaar denkt onderzoeker te weten wie Jack the Ripper was

De identiteit van seriemoordenaar Jack the Ripper is een mysterie dat al 135 jaar duurt. Al denkt één onderzoeker er nu eindelijk een einde aan te hebben gemaakt.

Sarah Bax Horton, vrijwilliger bij de politie en familie van een agent die bij de zaak betrokken was, heeft naar eigen zeggen de dader gevonden. In haar boek One-Armed Jack: Uncovering the Real Jack the Ripper laat ze de wereld kennismaken met Hyam Hyams.

Jack the Ripper: bekendste moordenaar ontmaskerd?

De zomer van 1888 was een tragische tijd voor inwoners van Whitechapel, een gebied in het oosten van Londen. Tijdens die periode was er een seriemoordenaar actief die vrouwen verminkte en vermoorde. Door een brief van de dader werd deze moordenaar geassocieerd met de naam Jack the Ripper.

De zaak behoort tot de grootste mysteries uit de geschiedenis, want buiten een bijnaam weten we bijzonder weinig over de persoon achter de verschrikkelijke moorden. De ware identiteit werd nooit onthuld. Tot nu.

Althans, zo laat schrijfster Sarah Bax Horton het in haar boek One-Armed Jack: Uncovering the Real Jack the Ripper lijken. Het familielid van één van de politieagenten die bij de zaak betrokken was in 1888, heeft eigen onderzoek gedaan.

Door medische gegevens, bewijsstukken uit 1888 en getuigenverklaringen met elkaar te vergelijken, komt ze naar eigen zeggen bij een dader uit. „Voor de eerste keer in de geschiedenis kan Jack the Ripper geïdentificeerd worden als Hyam Hyams”, laat ze tegenover The Telegraph weten.

Wie was Hyam Hyams?

Hyam Hyams was een sigarenmaker die woonde en werkte in het gebied waar de moorden in 1888 plaatsvonden. Het was een man met epilepsie en een pittig drankprobleem. Een combinatie die hem geen vreemde maakte binnen psychiatrische instellingen.

Agressie speelde een grote rol in het leven van Hyams. Het was bekend dat hij zijn vrouw mishandelde en hij was eerder al gearresteerd vanwege een aanval op haar. Ook zijn moeder was slachtoffer van zijn gewelddadige persoonlijkheid.

Zijn geschiedenis met geweld, medische gegevens, gesprekken met de politie en beschrijvingen van zijn uiterlijk zorgen ervoor dat Sarah Bax Horton hem identificeert als Jack the Ripper. Maar wat zijn precies de gelijkenissen tussen de twee?

Gelijkenissen tussen Hyams en Jack the Ripper

De 35-jarige Hyam Hyams had agressieproblemen en kon, gezien zijn werk, uitstekend met een mes overweg. Zijn lengte en gewicht komen overeen met die van de mannen die bij de slachtoffers gezien zijn. Al is dat zeker niet de opvallendste aanwijzing.

„Ooggetuigen hebben verklaard dat Jack the Ripper een apart loopje had”, laat Horton weten. „Hij had zwakke knieën en strompelde als het ware.” Dat is precies waar Hyam Hyams, door hersenschade die hij opliep door drank en epilepsie, ook last van had. Zijn medische gegevens laten zien dat hij ook zijn linkerarm niet volledig kon strekken.

Maar het is de timing van de moorden die de zaak voor Sarah Bax Horton sluit. Er zijn genoeg aanwijzingen dat the Ripper alleen actief was in de zomer van 1888. Na die periode vonden er in Whitechapel nog wel moorden plaats, maar deze werden nooit gelinkt aan de seriemoordenaar.

Dat sluit uitstekend aan op het verhaal van Hyam Hyams. Gezien zijn sterk verslechterende geestelijke gezondheid werd hij aan het einde van de zomer door de politie opgehaald. Later verhuisde Hyams naar het Colney Hatch Lunatic Asylum in het noorden van Londen.

Boek zorgt voor nog een theorie

We zijn inmiddels 135 jaar verder en de ware aard van Jack the Ripper zal waarschijnlijk nooit achterhaald kunnen worden.

Het zal interessant zijn om Hortons bevindingen te lezen in One-Armed Jack: Uncovering the Real Jack the Ripper, maar het lijkt er wel op dat de wereld zijn zoveelste Ripper-theorie rijker is.