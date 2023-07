Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Heftig verhaal in Ik Ga Op Reis en Neem Mee: Nigel viel van balkon na cocktail van drugs en was bijna dood

De spirituele Nigel deelde gisteravond in Ik Ga Op Reis en Neem Mee een heftig verhaal. Na een cocktail van drugs viel hij van een balkon en werd hij ternauwernood uit het zwembad gered.

In Ik Ga Op Reis en Neem Mee drie vrijgezellen hun dates mee naar een zelfgekozen tropisch oord. De Amsterdamse Nigel wil met zijn dates in Thailand ontdekken of er liefde kan opbloeien.

In de eerste aflevering werd voor kijkers meteen duidelijk wat voor vlees de dames in de kuip hebben nadat hij het bed van de luxe villa reinigde met brandende wierook („zo reinig ik de plek van negatieve energie en open ik de plek voor nieuwe dingen die kunnen ontstaan”). Vorige week was te zien hoe Nigel een héél duidelijke voorkeur had voor Charmayne en dat Lana haar koffers mocht pakken. „Tenenkrommend”, vonden kijkers.

Nigel in Ik Ga Op Reis en Neem Mee

Als ze in de laatste aflevering in Chiang Mai aankomen, krijgt Nigel het te kwaad. „Dit doet me gewoon zo erg aan Bali denken”, vertelt hij. „Wat raakt je daar dan precies aan?”, vraagt Charmayne zich af. „De laatste keer dat ik daar was, zat ik in een rolstoel. Ik heb bijna een jaar niet gelopen. Het is de zwaarste periode uit mijn leven geweest, maar het heeft me ook de mooiste dingen gebracht.”

Later gaat hij op één-op-één-date met Lindsey. Zij is in de plaats van Lana gekomen en lijkt wel serieus de concurrentie met Charmayne aan te kunnen gaan. „Ik heb het natuurlijk heel leuk met Charmaye gehad en daar begint dan wel langzaam een connectie te vormen. Toen jij binnen kwam lopen in het station dacht ik: this is gonna be interesting“, aldus Nigel tijdens hun rendez-vous. „Er staat gewoon een krachtige, sterke vrouw. Dat zie je gelijk. Je bent heel knap en je hebt mooie ogen. Dan heb ik wel interesse om je beter te leren kennen.”

Ware toedracht van ongeluk

Dat hij zich op zijn gemak voelt bij Lindsey, blijkt als hij de over de ware toedracht van het ongeluk op Bali vertelt. „Ik heb ongeveer een jaartje op Bali doorgebracht. Ik had een soort sabbatical en ontmoette een vrouw met wie ik een hele fijne band had. We deden ook wel vaak psilocybine en mushrooms”, vertelt hij.

Tijdens een avond waarop Nigel paddo’s gebruikt gaat het gruwelijk mis. „Er kwam iemand langs die harddrugs mee had. Harddrugs op Bali: you never know what you get. Die combinatie is geen goed idee. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik een gat heb van drie uur. In die drie uur ben ik van het balkon gevallen.”

Hierbij brak Nigel zijn rug en zijn hielen. „Ik ben bewusteloos in het zwembad gevallen en verdronken. Ik ben net op tijd uit het zwembad gehaald. Als hij twintig seconden later was, dan was ik er niet meer geweest. Het heeft me nog meer met beide voeten op de grond gezet.”

‘Zou je vanavond bij mij willen slapen?

De date blijkt een succes. „Wat me het meeste aansprak in Lindsey, is de rust die ze heeft als mens. De kalmte, de volwassenheid, de blik in haar ogen naar mij toe. Dat speelt allemaal een hele grote rol”, zegt Nigel voor de camera’s. Ook Lindsey laat zich positief uit. „Ik ben heel blij dat ik even één-op-één met hem heb kunnen spreken. Ik heb eigenlijk heel veel zin om verder te gaan.”

Nigel vond de date blijkbaar zó leuk, dat hij nog een kers op de taart wil. „Ik wil nog iets aan je vragen. Ik weet dat het heel snel is, maar zou je vanavond bij mij willen slapen?”, vraagt hij aan Lindsey. „Waaat?”, reageert ze. „Die zag ik even niet aankomen. Ik was wel een beetje overweldigd daardoor. Maar het zegt ook wel iets dat hij het vraagt, dus ben er ook wel heel blij mee”, vertelt ze tegen de kijker. Ze stemt dan ook in. „Ik wil graag met je knuffelen. Dat voel ik heel erg. Met Charmayne heb ik geknuffeld en ik wil jullie allebei een eerlijke kans geven”, legt hij zijn vraag uit.



Je kunt Ik Ga Op Reis en Neem Mee terugkijken via KIJK.