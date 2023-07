Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers verbazen zich over spirituele Nigel in Ik Ga Op Reis en Neem Mee: ‘Tenenkrommend’

Vorige week was de aftrap van datingshow Ik Ga Op Reis en Neem Mee. In dit nieuwe programma nemen de singles hun dates mee naar een zelfgekozen tropisch oord. Gisteravond was aflevering nummer twee en dat was wederom smullen voor kijkers. Vooral rondom de spirituele Nigel deden zich weer een hoop opmerkelijke momenten voor.

De Amsterdamse Nigel wil met zijn dates in Thailand ontdekken of er liefde kan opbloeien. Toen hij vorige week het bed in de luxe villa in Bangkok reinigde met brandende wierook („zo reing ik de plek van negatieve energie en open ik de plek voor nieuwe dingen die kunnen ontstaan”), was de toon meteen gezet.

Nigel in Ik Ga Op Reis en Neem Mee

In de nieuwste aflevering zien we dat Nigel samen met zijn dates Charmayne en Lana in de keuken staat om een maaltijd voor te bereiden. „Zijn er nog vragen die je hebt aan ons?”, vraagt Lana aan Nigel. Kijkers weten niet wat ze horen als Nigel antwoordt: „Wat vinden jullie van mij?”



How can I make this about me. Heb je nog vragen voor ons, ja wat vinden jullie van mij 🙄 #ikgaopreis #ikgaopreisenneemmee — Monique 🍀 (@Moni54697433) July 9, 2023

De dames zijn er echter niet van hun stuk door gebracht. „Door de dingen waarover je praat en hoe erg je aan jezelf hebt gewerkt, en de manier hoe je daardoor ons, of voornamelijk mij, persoonlijk benadert, merk ik dat je een heel veilig gevoel aan me geeft”, antwoordt Charmayne. „Wat ik interessant vond is dat ik vanochtend tijdens mijn meditatie had dat ik heel erg in mijn zachtheid en vrouwelijkheid kon staan.” „Wow, dat vind ik echt heel mooi om te horen”, zegt Nigel, terwijl hij haar een dikke knuffel geeft.

Lana staat er maar een beetje verloren naast. Nigel lijkt een duidelijke voorkeur voor Charmayne te hebben, en dat wordt keer op keer duidelijk. „Wat is jouw liefdestaal?”, vraagt Lana vervolgens. „Wat Charmayne net deed, daar ga ik heel goed op. Cadeautjes vind ik ook heel leuk om te ontvangen en dat je elkaar aanraakt.” Kortom: zo’n beetje alles wat Charmayne doet. Nigel lijkt niet echt zin te hebben om verder te praten met Lana, want hij scheept haar af met het excuus dat hij te veel verschillende dingen tegelijkertijd aan het doen is.

Date in tempel in Bangkok

Als hij tijdens het eten aankondigt dat hij met Charmayne op één-op-één-date wil, komt dat dan ook voor niemand uit de lucht vallen. „Jij was hier wat eerder en we zijn gelijk de diepte in gegaan. Dus ik wil meer over jou weten”, zegt hij terwijl hij zich tot Charmayne richt. „Daarna ga ik een keuze maken met wie ik verder wil reizen. Maar die keuze is nog niet gemaakt.”

Tijdens de date, in een boeddhistische tempel in Bangkok, spatten de vonken er vanaf. „Fijn dat we even met zijn tweeën zijn”, zegt Nigel als ze onderweg zijn. „Ik vind het ook wel echt leuk om iets met zijn tweeën te doen en jou beter te leren kennen”, antwoordt ze giechelend. „Ik voel veel minder spanning nu ik alleen met jou ben”, deelt Nigel even later. Terwijl ze rondlopen in de tempel, pakt hij alles uit om haar te charmeren. „Het is heel indrukwekkend, dit. En jij ook.”

Lana ziet na afloop de bui al hangen. „Het voelt wel alsof er al definitief een keuze is gemaakt gisteren.” Charmayne voelt zich daarentegen zeker van haar zaak. Dat zelfvertrouwen blijkt niet onterecht: hij laat weten dat Lana haar koffers mag pakken. „Ik dacht bij ons allebei wel te merken dat het op gevoelsniveau niet helemaal matchte”, reageert ze.

Nigel vertelt voor de camera’s dat hij niet echt een connectie voelde met haar. „Het voelde geforceerd. Er was geen ruimte voor een speels element.” Wat hem betreft ging Lana wel heel erg snel de diepte in. „Er was niet echt een ruimte voor een grapje.” Lana vindt het jammer. „Ik baal wel een beetje, maar na gisteren had ik het gevoel dat er geen aantrekkingskracht is.”

Reacties

„Tenenkrommend”, schrijven kijkers over Nigel. Dat Lana geen schijn van kans maakte, was voor iedereen zo klaar als een kantje. „Dus je hebt 2 dates, negeert er 1 en dan maak je een keuze. Lekker spiritueel ook.”



Doeiii Lana, bedankt voor je 2 dagen in Thailand….wat een prachtig land hè 😉

De vliegreis was nog langer haha #ikgaopreisenneemmee OR #ikgaopreis — 🧁🍒~ LouLou's tweets~🍒🧁 (@sweet_loulou82) July 9, 2023



Autsj die deed pijn…toch lana? Met jullie liefdestaal🤣 Tarzan heeft alleen maar oog voor Charmayne#ikgaopreisenneemmee OR #ikgaopreis pic.twitter.com/Fbmfftf0Qs — 🧁🍒~ LouLou's tweets~🍒🧁 (@sweet_loulou82) July 9, 2023



Die Nigel zijn keuze staat al wel vast toch? #Ikgaopreis — Johan Hendrikszoon (@JHendrikszoon) July 9, 2023

Je kunt Ik Ga Op Reis en Neem Mee terugkijken via KIJK.