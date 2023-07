Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waar viert de binnenlandse toerist het liefst vakantie? Deze plekken komen het beste uit de verf

Wat zijn de favoriete bestemmingen voor Nederlanders die in eigen land vakantie vieren? Er is één provincie die met kop en schouders boven de rest uitsteekt, blijkt uit het Steden & Streken Merkenonderzoek, dat met de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht is ontwikkeld.

Uit het onderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy, blijkt dat Limburg volgens de Nederlandse vakantievierder verreweg het meest te bieden heeft. De provincie steekt met kop en schouders boven de andere provincies uit als het gaat om de kwaliteit van het verblijf en de blije sfeer.

Limburg als beste uit de verf

De binnenlandse toerist geniet het liefst vanuit de auto van de Limburgse natuur, voorafgaand aan een horecabezoek. Het Steden & Streken Merkenonderzoek monitort de reputatie van de 100 grootste gemeenten en van alle Nederlandse streken en provincies. Sinds 2011 zijn 109.000 respondenten ondervraagd over de naamsbekendheid, waardering, binding, bezoekintentie, groeiverwachting en reputatie. Naast Limburg zijn Drenthe, Gelderland en Zeeland, op afstand, de beste alternatieven voor een vakantie in Limburg.

„Wat betreft natuurschoon scoort Limburg vergelijkbaar met Drenthe en Gelderland. Wandelen en fietsen doet men het liefst in Gelderland. De ruigheid van de natuur wordt aan Drenthe zo gewaardeerd en aan Zeeland uiteraard de kust. Een fijne vakantie draait echter in de eerste plaats om sfeer en een kwalitatief verblijf en daarop scoort Limburg veruit het best. Van de Limburgse natuur geniet men het liefst tijdens een autorit”, verklaart merkadviseur Hendrik Beerda.

🗺️ Aantrekkelijkste vakantieprovincies in 2023 (+ positie in 2022) (1) Limburg (3) Drenthe (4) Gelderland (2) Zeeland (6) Friesland (8) Overijssel (5) Noord-Brabant (7) Noord-Holland (10) Groningen (11) Utrecht (9) Zuid-Holland (12) Flevoland

Vakantie in eigen land

De aantrekkelijkheid als vakantieprovincie heeft Limburg voor een belangrijk deel te danken aan haar hoofdstad. Maastricht wordt door de Nederlander ervaren als de meest dynamische en creatieve stad buiten de Randstad en de meest sympathieke stad van het land. Na Amsterdam heeft Maastricht de mooiste architectuur en de beste horeca volgens het Nederlandse publiek. Wat betreft de kwaliteit van het verblijf, maar vooral qua sfeer en het omringende landschap kan Amsterdam echter totaal niet tippen aan de Limburgse stad, blijkt uit het onderzoek. Als het om winkelplezier gaat, moet Maastricht twee steden voor laten gaan: Amsterdam en Rotterdam.

Nummer twee volgens binnenlandse toerist

„De opvallende nummer twee op de ranglijst van favoriete vakantiesteden is Middelburg. De hoofdstad van de kleinste provincie wordt gezien als de meest traditionele stad van Nederland, maar heeft verder geen uitgesproken profiel. Het vormt vooral een aantrekkelijke uitvalsbasis voor een vakantie aan de Zeeuwse kust en scoort relatief goed qua sfeer en architectuur”, aldus het onderzoek. „De stad zou zijn positie verder kunnen versterken als het toeristische aanbod sterker wordt geprofileerd. Het Zeeuws Museum en het middeleeuwse abdijcomplex waarin het museum is gevestigd, zijn nu zelfs onder de Zeeuwse bevolking weinig bekend, blijkt uit ander onderzoek. Door de twee iconen van de stad meer in de schijnwerpers te zetten, kan de stad nog aantrekkelijker worden voor de strandtoerist”, luidt het advies.