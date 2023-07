Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Noodreparaties bij Gardameer, door noodweer verjaagde Nederlanders met bussen weer thuis

Hagelstenen met de grootte van golfballen, niet per se wat je wilt als je met je caravan op de camping in Noord-Italië staat. Veel Nederlanders die daar zaten en door het weer verjaagd werden, zijn inmiddels met bussen weer naar Nederland gebracht. In Italië is de ANWB begonnen met noodreparaties.

De allereerste bus kwam gisterochtend vroeg aan in Maastricht en reed daarna door naar Venlo. Ook in Eindhoven, Rotterdam en later in Utrecht en Arnhem zijn vakantiegangers afgezet.

Het busvervoer wordt georganiseerd door de Nederlandse alarmcentrales, onder leiding van SOS International. Een woordvoerder van die organisatie laat weten dat de bussen onderweg naar Nederland wel last hebben gehad van files en vertragingen op de Europese wegen, maar dat de reis verder goed is verlopen.

Het Rode Kruis waarschuwde onlangs nog dat als je op vakantie gaat naar Zuid-Europa, je je goed moet voorbereiden. In bijvoorbeeld Griekenland zijn er veel bosbranden.



Nederlanders, verjaagd door noodweer Italië, ‘blij om weer thuis te zijn’

„Ik zag veel vrolijke gezichten”, zegt Violette Hasselmeijer, operationeel directeur van SOS International, vanuit Rotterdam. „Iedereen was vooral heel blij om weer thuis te zijn.”

Twee bussen liepen vertraging op, vertelt Hasselmeijer. Een bus kreeg zaterdag onderweg naar Italië een klapband, de andere is wat later omdat die in Italië langs veel verschillende adressen van appartementen en vakantiehuisjes moest om Nederlanders op te halen. Maar inmiddels zijn ook die aangekomen in Nederland.



Beschadigde voertuigen

In totaal kwamen gisteren zeven bussen uit Noord-Italië aan met daarin zo’n 350 tot 400 Nederlanders. Het gaat om mensen die rond het Gardameer op vakantie waren en daar afgelopen week werden getroffen door noodweer. Hun voertuig raakte daarbij zodanig beschadigd dat ze er niet meer zelf mee naar huis konden rijden.

Een nieuwe groep van zo’n vijftig Nederlandse vakantiegangers is gisteren met de bus vertrokken naar Nederland. SOS International ging er in eerste instantie vanuit dat het om honderd mensen ging. Maar door dubbele boekingen en het feit dat een aantal reizigers alsnog op eigen gelegenheid naar ons land terugkeert, is dat aantal naar beneden bijgesteld.

Ook woensdag worden één of twee bussen ingezet, zegt Hasselmeijer. Ze verwacht verder dat zaterdag opnieuw een drukke dag wordt wat de repatriëring betreft. „Dan is het weer wisseldag op veel campings en vakantieparken. Veel mensen wilden hun vakantie wel tot die tijd voortzetten.”

Noodreparaties

Hulpverleners van de ANWB hebben zaterdag en gisteren noodreparaties uitgevoerd aan voertuigen van Nederlandse vakantiereizigers die deze week werden getroffen door noodweer aan het Gardameer in Italië. Ongeveer tien auto’s zijn dermate hersteld dat getroffen toeristen ermee terug naar ons land kunnen reizen.

Om de Nederlanders te helpen reden drie ANWB-medewerkers dit weekend naar Noord-Italië. De medewerkers krijgen hulp van twee ANWB’ers die toevallig in de buurt vakantie vierden. „Ze hoorden van de operatie en hebben zich gemeld. Ze konden het niet laten om de helpende hand toe te steken”, zegt een woordvoerster van de ANWB. Ook verlenen drie wegenwachters die in de buurt zijn gestationeerd hand- en spandiensten als ze daartoe gelegenheid hebben.

Naar verwachting kunnen tachtig tot honderd voertuigen worden opgelapt. De ‘ingevlogen’ hulpverleners hebben onder meer autoruiten, dakluiken voor caravans, plexiglas en scheurvaste folie meegenomen voor de noodreparaties en een soort van noodgarage opgezet. „De hulpverleners verwachten ongeveer een week bezig te zijn”, zegt de zegsvrouw.