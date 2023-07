Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel woede om ‘selfietoeschouwers’ bij Tour de France na massale valpartijen: ‘Levensgevaarlijk’

Foutje, bedankt: een onoplettende toeschouwer die een selfie wilde maken met zijn mobiele telefoon, veroorzaakte gisteren aan het begin van de vijftiende etappe van de Tour de France een massale valpartij. De ploegen in de Tour de France drukken toeschouwers op het hart om voorzichtiger te zijn aan de kant van de weg.

De fan raakte daarbij Sepp Kuss van Jumbo-Visma, die uit balans raakte en hard ten val kwam. Hierdoor ontstond een domino-effect en gingen zijn ploegmaten Nathan van Hooydonck en Dylan van Baarle ook tegen de grond. Ongeveer twintig renners waren betrokken bij de valpartij. Ook oud-Tourwinnaar Egan Bernal lag op het asfalt.

„Er was een wegversmalling en we probeerden het peloton te vertragen om de kopgroep te laten gaan”, zei Kuss, één van de belangrijkste helpers van geletruidrager Jonas Vingegaard. „En toen wilde iemand helaas net aan de zijkant een selfie nemen. Ik zag het niet echt aankomen.”

Ploegen doen dringend beroep op toeschouwer Tour de France

Ineos-Grenadiers vraagt toeschouwers om „de renners de ruimte te geven”. „Je hoeft geen selfie te maken om een herinnering vast te leggen”, meldt Team Cofidis in een verklaring. Teambaas Richard Plugge van Jumbo-Visma was woedend na het incident en toonde geen begrip. „Wij worden geraakt in onze tactiek, de renners persoonlijk worden geraakt en het Tourverloop wordt beïnvloed. Dat kan nooit de bedoeling zijn van iemand die een selfie wil maken. Wat kom je hier doen als je zoveel schade bij de renners veroorzaakt?”

De gevolgen waren volgens hem later in de etappe zichtbaar. „Het is jammer dat Sepp moest lossen. Dat moet hij normaal nooit op zo’n klim”, baalde Plugge. „Het is jammer dat hij door zo’n toeschouwer van de fiets wordt geslagen. Dat is de grootste klap van vandaag. Nathan hard gevallen, Dylan (van Baarle) gevallen, Sepp gevallen. Onze tactiek raakte daardoor in de war. In het begin van de rit missen we Nathan en aan het eind Sepp. De impact van zo’n klap van een toeschouwer is verschrikkelijk.”

Aangifte tegen toeschouwer

Ploegleider Arthur van Dongen liet vandaag in Spraakmakers op Radio 1 weten dat Jumbo-Visma overweegt aangifte te doen tegen de bewuste toeschouwer. „We gaan zeker proberen de onkosten, die natuurlijk enorm groot zijn en dan met name materiële schade, proberen te verhalen op de persoon die door de politie is getraceerd”, zei hij. Kuss, Van Hooydonck en Van Baarle reden de etappe uit, maar ze zijn volgens Van Dongen wel behoorlijk gehavend. „Veel kneuzingen en schaafwonden. In de laatste week gaat dat zeker wel doorwegen.”

Van Dongen haalde fel uit naar ‘selfietoeschouwers’. „Het is natuurlijk not done om op de weg te gaan staan terwijl er een grote groep renners aankomt. Dat zien we gewoon veel te vaak gebeuren.” Soms is er volgens de ploegleider een doorgang nauwelijks een meter. „Dat is gewoon levensgevaarlijk.”

In de Tour van 2021 veroorzaakte een vrouw een massale valpartij door met een groot bord met de tekst ‘Allez Opi Omi’ half op de weg te staan. Terwijl ze haar grootouders een prettige tourdag toewenste, was ze zich niet bewust van de aanstaande horde fietsers. De Duitser Tony Martin (toen ook rijdend voor Jumbo-Visma) reed tegen de vrouw aan en kwam met een aantal andere renners ten val. De vrouw werd veroordeeld tot het betalen van een boete van 1200 euro voor het in gevaar brengen van de openbare veiligheid.